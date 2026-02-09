Saprissa lo celebra: Kendall Waston consigue el reconocimiento internacional que pocos esperaban en Costa Rica

El Deportivo Saprissa celebra con orgullo el reconocimiento internacional obtenido por Kendall Waston, quien sorprendió al aparecer entre los defensas más goleadores del mundo en el ranking de la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), correspondiente a la tercera década del siglo XXI y actualizado hasta finales de 2025.

Más allá de su posición en la lista, el dato cobra aún mayor relevancia al considerar que Waston figura entre los defensas con más goles sin recurrir al punto de penal, un aspecto que resalta su impacto real en jugadas abiertas.

Para Saprissa, este reconocimiento confirma la jerarquía de uno de sus referentes y refuerza el prestigio del club a nivel internacional, al ver a uno de sus jugadores brillar en estadísticas que trascienden fronteras.

Reconocimiento internacional para Kendall Waston

Kendall Waston no solo destaca por su posición en el ranking, sino también por su impresionante aporte sin penales, lo que subraya su capacidad para marcar diferencia en jugadas abiertas y confirma su impacto más allá del fútbol nacional.

Kendall Waston – Saprissa

El dato cobra aún más valor al observar que Kendall Waston lidera, junto a Achraf Hakimi, el registro de defensas con más goles sin penalti, con 38 cada uno, según el ranking de la International Federation of Football History & Statistics.

Ranking de la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), correspondiente a la tercera década del siglo XXI y actualizado hasta finales de 2025

Dicho logro resalta especialmente su impacto real en jugadas abiertas, confirmando que su aporte ofensivo va más allá de las pelotas quietas y consolidándolo como uno de los defensores más determinantes del panorama internacional reciente.