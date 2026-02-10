Salió a defender a Murillo: Julio Dely Valdés necesitó solo cuatro palabras para destrozar al Olympique de Marsella

Olympique de Marsella ya es un capítulo pasado en la carrera de Michael Amir Murillo, quien este fin de semana debutó como nuevo futbolista de Besiktas en el empate 2-2 con Alanyaspor correspondiente a la jornada 21 de la Superliga de Turquía.

Sin embargo, la afición panameña todavía guarda resquemor con el equipo galo y su entrenador, Roberto De Zerbi, debido a la forma en que destrataron a Murillo. Por esa razón, mientras aguardaban por el estreno del lateral derecho en suelo otomano, también tenían un ojo puesto en el clásico de Francia.

El desenlace fue caótico para el Marsella, pues sufrió una histórica goleada 5-0 a manos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes por la Ligue 1 y las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar. Una de ellas fue, nada más y nada menos, que del exdelantero Julio Dely Valdés.

¿Cuál fue el dardo de Dely Valdés al Marsella?

Haciendo referencia a las declaraciones de De Zerbi, quien manifestó que a Michael Murillo le faltaba hambre, Dely Valdés publicó un certero mensaje en redes sociales que adquirió más peso por provenir de una figura reconocida del fútbol francés que dejó huella en el PSG.

Acompañando un video recopilatorio de la cuenta oficial de los parisinos con los goles que Ousmane Dembélé, Facundo Medina (en contra), Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in le encajaron a la frágil defensa de Olympique de Marsella, el colonense escribió en su historia de Instagram: “Ahora no está Amir. Y ahora qué?”.

Dely Valdés, recordemos, defendió los colores de Paris Saint-Germain desde 1995 hasta 1997, anotando 29 goles y aportando 6 asistencias en 84 partidos. Además, fue campeón en dos oportunidades: en 1996 levantó la Supercopa de Francia y la Recopa de la UEFA.

