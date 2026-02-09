Es tendencia:
Honduras

Jorge Benguché deja mensaje a los que piden que salga de Olimpia para fichar por el América: “Lo tomo…”

El delantero Jorge Benguché provocó decenas de comentarios por su rendimiento en el juego de ida y hubo quienes pidieron su fichaje por el América.

Jorge Benguché fue uno de los destacados en el partido de ida ante el América en Tegucigalpa.

Olimpia salió con destino a la Ciudad de México para enfrentar la vuelta de la Concachampions 2026 ante el América y con la ilusión intacta de lograr la hazaña de una remontada en un terreno complicado.

Previo a su salida de Honduras, Jorge Benguché atendió a los medios de comunicación que le consultaron sobre los comentarios que surgieron en redes sociales sobre la posibilidad de fichar por el América.

El atacante dejó claro que se mantiene enfocado en sacar el resultado con Olimpia, por lo que no le dio mayor importancia a lo que surge en redes sociales, ya que solamente piensan en el juego.

Las palabras de Jorge Benguché

Lo tomo tranquilo, estoy acá en el equipo, he tomado las cosas muy tranquilo y a tratar el partido de la mejor manera. Estoy enfocado en el partido, es un partido importante para todos y hemos estado trabajando para sacar un resultado positivo y estamos mentalizados en lo que pueda pasar.

Lo vamos a luchar, lo vamos a intentar y vamos a hacer un gran partido. Vamos a salir a tratar de sacar algo, sacar el resultado. De merecer creo que no es así, hicimos un buen partido y a tratar de lucharlo.

Hay que creer y el olimpismo estoy seguro que cree en nosotros y nosotros creemos en nosotros mismos. Por ahí ya tenemos una buena carga de partidos y eso es clave para nosotros y vamos a tratar de sacarlo.

Jorge Benguché en el juego de ida ante el América. Foto: X Olimpia.

Palabras de Jerry Bengtson

Por otro lado, Jerry Bengtson recordó la anotación que le marcó al cuadro mexicano en anteriores ediciones, pero admitió que eso ya es historia y ahora intentarán avanzar en el torneo internacional.

Olimpia llega a la llave con desventaja de 2-1 y ahora necesitan ganar el duelo por dos goles de diferencia o 3-2 para avanzar en la Concachampions 2026.

Es lindo siempre recordar eso, pero este es un partido más. Nueva historia, vamos a enfrentar un nuevo equipo con grandes jugadores, pero hay que creer, tenemos un gran plantel y creo que debemos ir motivados. Todavía está abierto eso y vamos a ir a buscar remontar.

Queremos ya jugarlo, es un partido que todo jugador quiere jugarlo. Hay que estar concentrados 90 minutos con mucha responsabilidad. Hemos hecho grandes partidos en México y esperamos que esto no sea la opción.

No desesperarse, hay que jugar el partido, tener el balón, debemos jugar el partido con mucha concentración y esperamos que con el primer gol todo pueda cambiar. Los compañeros ya saben lo que es enfrentar estos partidos.

Es un equipo que no perdona y es de mucha jerarquía, pero también sabemos que podemos hacerles daño, ellos dejan jugar y hay que aprovechar eso.

