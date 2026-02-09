Guimaraes no es el único: Ronald González negocia con otros dos candidatos fuertes para dirigir a La Sele

La primera tarea que le encomendaron a Ronald González como director de Selecciones Nacionales es encontrarle técnico a Costa Rica. Desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) fueron claros al respecto: no quieren arrancar con un interinato el camino al Mundial 2030.

Teniendo en cuenta que la fecha FIFA de marzo está a la vuelta de la esquina, y que no se jugará ningún amistoso en esa ventana si no se define próximamente al nuevo DT, el exmundialista en Italia ’90 lidera una carrera a contrarreloj que ya tiene a su primer nombre fuerte: Alexandre Guimaraes.

El entrenador de 66 años se encuentra sin equipo desde su abrupta salida de Liga Deportiva Alajuelense, pero ya platicó sobre esta posibilidad con González y a su favor cuenta con un pesado antecedente como lo es haber clasificado a La Sele a dos Copas del Mundo, en 2002 y 2006.

¿Cuáles son los otros candidatos para dirigir a Costa Rica?

Según reveló La Nación, Ronald González estuvo llevando a cabo varias entrevistas para definir al sucesor de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica. Los perfiles que llamaron su atención son tres y tienen grandes chances de ser presentados ante el Comité Ejecutivo como opciones concretas en un plazo de, a más tardar, diez días.

“Se trata de un entrenador argentino, otro español y un costarricense. Con los tres ya se han sostenido contactos y conversaciones, y también existe conocimiento sobre temas clave para cerrar un eventual acuerdo, como el presupuesto que tiene la Fedefútbol para el nuevo seleccionador”, escribió el periodista Esteban Valverde.

No se revelaron nombres, pero se cree que el DT sudamericano podría ser Fernando Batista, ex seleccionador de Venezuela, quien se quedó a dos puntos de llevar a la Vinotinto al repechaje para el Mundial 2026 y tuvo conversaciones con el ex director de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro. La traba con el “Bocha” podría pasar por el exorbitante salario que le pagaba la FVF.

