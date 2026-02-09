“Que dejen de llorar”: Jafet Soto destroza a Alajuelense y le dispara sin filtro a Machillo Ramírez

Jafet Soto había transitado con relativa calma el inicio del Torneo Clausura 2026. Con el Club Sport Herediano como líder del campeonato bajo la conducción de José Giacone, el presidente del Team se mostraba enfocado en la gestión diaria del club y lejos de los micrófonos.

Todo cambió tras el empate de los florenses visitando a Liga Deportiva Alajuelense. La polémica por un supuesto penal no sancionado —un agarrón sobre Ángel Zaldívar que, con intervención del VAR, Juan Gabriel Calderón decidió no cobrar— desató reclamos desde el entorno manudo y terminó sacando de sus casillas a Jafet.

“Que piten el penal para que dejen de llorar”

Este lunes, en diálogo con Teletica Radio, Jafet fue con los tapones de punta. “La campaña que hay desde el sábado… si quieren volvemos a jugar para que piten el penal para que dejen de llorar. O jugamos esos ratitos, si dicen que es penal, que piten el penal”, disparó.

Y denunció: “Es una campaña increíble, con la toma de una cámara que no existe. Empiezan las presiones de los medios… hoy es lunes y todavía es titular en un medio nacional. No era penal; es impresionante cómo quieren justificar la incapacidad con eso”.

Filazo a Machillo Ramírez

El dirigente florense aprovechó además para lanzar un mensaje imposible de ignorar hacia Óscar “Machillo” Ramírez. Ante las reiteradas declaraciones del DT manudo sobre la falta de días de trabajo tras un exigente cierre de 2025, Jafet respondió con munición pesada.

Jafet Soto apuntó directo contra el Macho.

“Hace un año yo era primer lugar. Terminé el campeonato el 27 de diciembre y no salí diciendo que ocupaba vacaciones, que ocupaba parte física, que ocupaba nada… fui primero y quedé campeón, bicampeón”, recordó, en alusión a los títulos del Apertura 2024 y Clausura 2025, celebrados justamente ante la Liga.

“No tuvimos vacaciones. Fuimos campeones contra la Liga en su casa y luego campeones siendo primeros. No sé por qué los medios se prestan para la justificación. Yo no me considero entrenador. Debería darles vergüenza a los entrenadores a los que yo les he ganado… el arbitraje se equivoca en cualquier parte del mundo”, concluyó Jafet Soto, haciendo arder la polémica en pleno Clausura 2026.