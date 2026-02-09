Es tendencia:
De Costa Rica a la Liga MX: joven promesa da el salto a un histórico equipo de México en pleno Clausura 2026

Se trata de un volante costarricense de 18 años que estará a prueba en una de las canteras más reconocidas de la Concacaf.

Después de sumar minutos el fin de semana en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026, uno de los talentos emergentes que comenzaba a ganarse un espacio en la Primera División del fútbol costarricense hizo sus maletas con destino a Jalisco, México.

Se trata de Owen Baltodano Ugalde, mediocampista de Pérez Zeledón, a quien le surgió una interesante oportunidad a sus jóvenes 18 años en una de las canteras más destacadas no solo de su país, sino de la región.

De enfrentar a Herediano a jugar en México

De acuerdo a lo informado por el periodista Kevin Jiménez, Baltodano hará una prueba de un mes en Atlas FC. Ya viajó a territorio mexicano junto al gerente deportivo de Pérez Zeledón, Robert Arias, y su agente, Saúl Araiza.

Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión

Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión

Este lunes, de hecho, ya entrenó con la categoría Sub-21 de los tres veces campeones de la Liga MX —la última vez fue en el Clausura 2022, cortando una sequía de títulos de siete décadas bajo la dirección técnica de Diego Cocca—, que se destacan por haber formado a grandes futbolistas.

Algunos de los nombres más reconocidos surgidos de sus fuerzas básicas son Rafael Márquez, Andrés Guardado, Oswaldo Sánchez o Pável Pardo. Ahora, le tocará a Baltodano llenar el ojo de sus entrenadores, con el punto a favor de tener experiencia en la máxima categoría de Costa Rica.

Owen Baltodano en la cantera de Atlás. (Foto: Kevin Jiménez)

El volante categoría 2007 debutó como profesional el 15 de febrero de 2025, sumando 30 minutos en la derrota 2-1 de Pérez Zeledón ante Liberia. La oportunidad se la dio un técnico con mucho bagaje, Horacio Esquivel, y desde entonces se mantuvo con el primer equipo.

Owen Baltodano ya se midió a los tres grandes del balompié tico: Saprissa, Alajuelense y Herediano, rival al que enfrentó casualmente este domingo en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. Jugó todo el segundo tiempo, pero los suyos cayeron 3-1 ante los florenses.

