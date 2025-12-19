“Se le hizo una propuesta”: desde Herediano confirman que avanzaron por uno de los jugadores que Jafet Soto más deseaba

El Club Sport Herediano continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y ya empieza a dejar señales claras sobre el tipo de refuerzos que busca para el próximo torneo, en un contexto donde Jafet Soto sigue teniendo un peso importante en la planificación deportiva del Team.

Este martes, Gustavo Pérez, gerente deportivo del conjunto florense, confirmó públicamente que el club avanzó por uno de los futbolistas que más interés ha despertado en las últimas semanas y que también estuvo en la órbita de otros grandes del país.

¿Cuál es el futbolista con el que Herediano está negociando?

En entrevista con Tiempo Extra, Pérez no ocultó que Herediano ya dio pasos concretos para intentar quedarse Randall Leal, dejando claro que no se trata solo de un sondeo preliminar.

“Los jugadores buenos siempre son una opción. Un jugador como Randall Leal es bueno; se le hizo una propuesta y, en un periodo tan corto, los mensajes van y vienen. Vamos a ver si prospera en los próximos días”, explicó el dirigente rojiamarillo.

Randall Leal es buscado por Herediano.

Las palabras del gerente deportivo confirman que Herediano no solo está interesado, sino que ya puso una oferta sobre la mesa, en lo que representa un movimiento directo por un futbolista que Jafet Soto considera ideal para fortalecer el plantel.

¿Saprissa se bajó de la pelea?

Erick Lonnis confirmó que desde Saprissa no hay interés por fichar a un surgido allí. El atacante está entrenando actualmente con el equipo morado, pero desde el club ya avisaron que no le harán ninguna propuesta para que se convierta en jugador del equipo de Tibás.