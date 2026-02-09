Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl 2026 con un gesto que retumba en EE.UU.

El siempre esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX tuvo a Bad Bunny como artista principal, acompañado por figuras como Lady Gaga, Ricky Martin y el grupo Los Pleneros de la Cresta.

Fue un show verdaderamente histórico, ya que el puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino solista en encabezar el halftime show y lo hizo casi íntegramente en español, algo inédito en ese escenario.

La elección respondió, además, a una estrategia de la NFL para conectar con el creciente público latino en Estados Unidos, estimado en más de 70 millones de personas.

Polémica en el mediotiempo

Mientras buena parte de la comunidad latina celebró la performance y la puesta en escena del artista boricua, sectores conservadores norteamericanos no tardaron en cuestionar varios aspectos del espectáculo.

Desde ese sector político llegaron críticas fuertes, y las más resonantes fue sin lugar a dudas la del presidente Donald Trump, quien en redes sociales calificó el show como “terrible” y “un insulto a la grandeza de EE.UU.”.

El show de Bad Bunny hizo rabiar a Donald Trump (X).

La postura de Keylor Navas

En ese contexto, Keylor Navas decidió no quedarse al margen y tomó partido con un gesto que rápidamente se viralizó. El guardameta costarricense de Pumas UNAM compartió en sus redes el tramo final del show donde Bad Bunny lanza el mensaje “God bless America”, para luego ampliar la idea mencionando a distintos países del continente y remarcar que América es mucho más que Estados Unidos.

El mensaje del cantante, que culmina con un “Seguimos aquí”, fue replicado por el arquero tico, quien escribió también “God bless America”, alineándose con el espíritu que buscó transmitir el espectáculo.

“God bless America”, escribió Keylor Navas en sus historias (Instagram).