Guimaraes se acerca a La Sele y Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan en Costa Rica

El nombre de Alexandre Guimaraes en el banquillo de la Selección de Costa Rica empieza a tomar fuerza, y en medio del debate nacional apareció una voz autorizada que dijo lo que muchos piensan, pero pocos se animan a expresar.

Rolando Fonseca se pronunció con claridad sobre el perfil del estratega, aportando una mirada directa y sin rodeos justo cuando el futuro de La Sele entra en una etapa decisiva.

Según la información del periodista Yashin Quesada, el nombre de Alexandre Guimarães ya figura con fuerza entre las opciones para asumir la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, siendo por ahora el único entrenador tico dentro de una terna de candidatos.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Guimaraes como posible DT de La Sele?

Rolando Fonseca no ocultó que le agrada el perfil de Alexandre Guimarães como posible director técnico de la Selección de Costa Rica, destacando que le parece una buena opción para asumir el reto del banquillo nacional.

Aunque aclaró que no le corresponde tomar esa decisión y subrayó que, más allá del nombre del entrenador, el verdadero desafío estará en brindarle las herramientas necesarias para competir, un comentario que refleja su respaldo a Guimarães y su visión crítica sobre el entorno que rodea a La Sele.

“Para mí Guimaraes es un buen perfil para dirigir a la Selección de Costa Rica, ahora, no soy yo quien tiene que definirlo. Será Ronald González y su comitiva en saber qué es lo que quieren. Pero al final el problema no es el técnico, el problema son los carritos que le vamos a dar a ese piloto”, comentó Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Alfaro.

La decisión final quedará en manos de Ronald González, quien como director de selecciones nacionales tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo estratega, en un proceso que empieza a tomar forma mientras Guimarães gana terreno como una alternativa real para el banquillo tricolor.