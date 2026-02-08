Más de 2 millones de euros: campeón con Saprissa da el salto que puede transformar su carrera en Europa

Aunque no logró plasmarlo cuando le tocó vestir el uniforme de la Selección de Costa Rica, Álvaro Zamora atraviesa un gran momento futbolístico desde su llegada al Académico de Viseu, en la segunda división de Portugal.

Los Viriatos son escoltas de Marítimo en la lucha por el ascenso a la máxima categoría y el atacante tico se ha convertido en una de las piezas más determinantes del equipo.

ver también “Cantidad récord”: Manfred Ugalde recibe la oferta de un gigante de Europa y en Spartak Moscú ya tienen claro su futuro

Números contundentes y futuro abierto en Europa

Zamora, delantero de 23 años con pasado en Deportivo Saprissa (club con el que celebró dos campeonatos nacionales) firmó con el conjunto luso en agosto de 2025. Desde entonces, suma 7 goles y 1 asistencia en 21 partidos, la gran mayoría de ellos como titular.

Álvaro Zamora es figura en Portugal (Instagram).

Si el legionario mantiene este rendimiento hasta el cierre de la temporada,no sería extraño que dé el salto a una liga o club de mayor jerarquía a partir del segundo semestre de 2026, especialmente considerando que su contrato con Académico Viseu finaliza en junio.

Álvaro Zamora, el más valioso de su liga

Con este telón de fondo, el CIES Football Observatory incluyó a Zamora en su estudio sobre los jugadores más valiosos de clubes pertenecientes a 67 ligas alrededor del mundo. El costarricense aparece como el futbolista más caro de su equipo, con un “precio justo” estimado entre 2,0 y 2,4 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

El informa también lo ubica como el futbolista más valioso de toda la segunda división portuguesa, superando a Tamble Folgado, del Portimonense, cuyo rango de valoración se sitúa entre 1,5 y 1,7 millones de euros.

Zamora es el jugador más valioso de la segunda división lusa (CIES).

Publicidad

ver también Saprissa lo aplaude: Javon East logra dar el salto en medio del escándalo y así lo recibió su nuevo equipo en Europa

Con apenas 23 años, continuidad, números positivos y un valor de mercado en ascenso, todo indica que la carrera del ex Saprissa puede dar pronto un nuevo salto que termine de consolidarlo en Europa.