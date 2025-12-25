Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

Jeaustin Campos se convirtió en una opción muy fuerte para volver al Deportivo Saprissa luego de que el equipo morado perdiera la final del Clausura 2025 contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Y sobre ese escenario, desde Real España ya tomaron una decisión con Jeaustin Campos y su continuidad tras la eliminación ante Motagua en el Torneo Apertura.

La decisión que tomó Real España sobre el futuro de Jeaustin Campos

Desde Deportes TVC, se dio a conocer que La directiva del Real España ha optado por respaldar plenamente a Jeaustin Campos, ratificándolo como entrenador para el próximo torneo Clausura 2026 y también para afrontar la Concacaf Champions Cup.

Desde la dirigencia aurinegra apuestan por la continuidad del proyecto, dándole margen de maniobra al estratega para ajustar el plantel y reforzarlo según sus necesidades.

Con este respaldo oficial de Real España, la opción de Jeaustin Campos para regresar al Deportivo Saprissa queda prácticamente descartada, ya que su continuidad al frente del club hondureño está asegurada. Ante este escenario, el conjunto morado deberá seguir explorando otras alternativas en el mercado

