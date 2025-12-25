Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

La directiva del Real España tomó una decisión contundente con el futuro de Jeaustin Campos y en Saprissa toman nota.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
La decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación
© Real EspañaLa decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

Jeaustin Campos se convirtió en una opción muy fuerte para volver al Deportivo Saprissa luego de que el equipo morado perdiera la final del Clausura 2025 contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Y sobre ese escenario, desde Real España ya tomaron una decisión con Jeaustin Campos y su continuidad tras la eliminación ante Motagua en el Torneo Apertura.

Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos

ver también

Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos

La decisión que tomó Real España sobre el futuro de Jeaustin Campos

Desde Deportes TVC, se dio a conocer que La directiva del Real España ha optado por respaldar plenamente a Jeaustin Campos, ratificándolo como entrenador para el próximo torneo Clausura 2026 y también para afrontar la Concacaf Champions Cup.

Desde la dirigencia aurinegra apuestan por la continuidad del proyecto, dándole margen de maniobra al estratega para ajustar el plantel y reforzarlo según sus necesidades.

Conferencia Jeaustin Campos, DT del Real España
Jeaustin Campos – Real España

Con este respaldo oficial de Real España, la opción de Jeaustin Campos para regresar al Deportivo Saprissa queda prácticamente descartada, ya que su continuidad al frente del club hondureño está asegurada. Ante este escenario, el conjunto morado deberá seguir explorando otras alternativas en el mercado

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos
Honduras

Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos

Saprissa negocia con un DT que no llegaría solo a Tibás: "Tres fichajes"
Deportivo Saprissa

Saprissa negocia con un DT que no llegaría solo a Tibás: "Tres fichajes"

Jeaustin Campos recibe la sentencia de Olimpia que más esperaba: “No ha habido pedido”
Honduras

Jeaustin Campos recibe la sentencia de Olimpia que más esperaba: “No ha habido pedido”

La FIFA no perdona: El Salvador sufre noticia que castiga al Bolillo Gómez
El Salvador

La FIFA no perdona: El Salvador sufre noticia que castiga al Bolillo Gómez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo