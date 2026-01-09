Mientras Saprissa sueña con ficharlo, Fernán Faerron lanza el anuncio que podría sellar su futuro lejos de Costa Rica

Este lunes se confirmó que Deportivo Saprissa busca sacudir el mercado de fichajes de Costa Rica con la contratación de Fernán Faerron, quien se mantiene en condición de agente libre desde hace más de cuatro meses, tras finiquitar su contrato con el Club Sport Herediano a inicios de la temporada.

La información se dio a conocer en Tigo Sports, donde el periodista José Alberto Montenegro reveló un mensaje que le envió su colega Ferlín Fuentes sobre la situación del defensor: “Ferlín dice que Saprissa le envió una oferta a Faerron”. Sin embargo, el propio Montenegro aclaró que el ex Herediano y Alajuelense consideró baja la propuesta que recibió desde Tibás.

ver también Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

Faerron tiene una oferta en Europa

Además, desde el medio partidario La Voz Saprissista comentaron que Faerron cuenta con una propuesta desde Croacia. Este dato, teniendo en cuenta que el internacional con Costa Rica tendría como prioridad retomar su aventura como legionario, complicaría la posibilidad de verlo vestido de morado.

Fernan Faerrón despierta interés en Europa (Foto: Instagram).

Mientras tanto, los aficionados del Monstruo se aferran a la esperanza de que la dirigencia eleve la oferta y logre concretar su incorporación para el Clausura 2026. Pero el panorama se está tornando cada vez más complejo.

El anuncio de Fernán Faerron

El zaguero de 25 años reapareció en sus historias de Instagram con un anuncio que puede ofrecer una pista sobre su futuro: puso en venta su actual vivienda en Alajuela.

Publicidad

Publicidad

Fernan Faerrón vende su casa (Instagram).

“Se vende hermosa casa en Hacienda Los Reyes. 3 habitaciones, 2.5 baños. Amplio jardín y terraza. 310 metros cuadrados de terreno. 230 metros cuadrados de construcción”, escribió Faerron, dando a conocer que su lujosa vivienda está en el mercado.

Publicidad

ver también Joel Campbell fue operado: la gravedad de la operación y el tiempo que estará sin entrenar en Alajuelense

¿Está el ex Herediano cerca de definir su futuro en Europa? Todavía es muy temprano para afirmarlo con certeza, pero la combinación entre la oferta desde Croacia y la venta de su propiedad empieza a encender las alarmas en Tibás, donde el sueño de ficharlo convive con la posibilidad de verlo seguir su carrera lejos de Costa Rica.