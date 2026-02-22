“Un arreglo importante”: Erick Lonnis confirma el acuerdo internacional que llena de expectativas a la afición de Saprissa

Recabando en la memoria colectiva reciente de los aficionados del Deportivo Saprissa, encontrar un fichaje más decepcionante que el del panameño Gustavo Herrera se presenta como una tarea ardua.

El delantero llegó a Tibás con apenas 19 años y el rótulo de gran promesa de su país, pero su etapa en La Cueva terminó siendo fugaz y sin brillo: apenas un gol en 18 partidos antes de regresar, seis meses después, al Sporting San Miguelito, dueño de su ficha.

ver también “Papá de Alajuelense”: Luis Paradela comparte el sentir de todo Saprissa tras ganar el clásico y provoca a los manudos

Gustavo Herrera sigue en el radar internacional

Pese a su paso fallido por Saprissa, ‘Tavitín’ volvió a captar miradas en el plano internacional, impulsado por su destacada actuación en el Mundial Sub-20 disputado en Chile a fines de 2025.

En las últimas semanas, el joven atacante despertó interés desde Europa y Estados Unidos y, según el periodista José Ángel Rodríguez, incluso apareció en la órbita de un club de la Primera División de Argentina.

Gustavo Herrera podría salir al exterior (Instagram).

Si se concreta una transferencia al exterior, el internacional con la Selección de Panamá no solo dejaría un ingreso importante para Sporting San Miguelito, sino también para Saprissa.

Publicidad

Publicidad

El acuerdo que beneficia a Saprissa

Así lo confirmó Erick Lonnis en la previa del clásico ante Alajuelense: “Hemos hecho un arreglo importante con el Sporting y seguimos teniendo una participación en caso de que (Gustavo) vaya al fútbol internacional. Creo que es algo inteligente nuestro mantener un porcentaje en una posible venta”, aseveró el directivo tibaseño a Radio Columbia.

ver también “Voy a salir”: Ariel Rodríguez impacta a Saprissa con sus declaraciones tras la victoria ante Alajuelense

De esta manera, la afición saprissista mira con atención el futuro de Gustavo Herrera. Más allá del recuerdo negativo que dejó en la cancha, el panameño podría terminar dándole una alegría importante al club.