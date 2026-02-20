“Me encantaría traerlo”: Santiago van der Putten entra en el radar de un equipo que jugará la Copa Libertadores

Decir que el nombre de Santiago van der Putten llama la atención por fuera de Costa Rica no es ninguna novedad. El central de Liga Deportiva Alajuelense tiene 22 años y un prometedor futuro que debe seguir refrendando partido a partido ahora bajo las órdenes de Óscar “Machillo” Ramírez.

En la anterior ventana del mercado de piernas, van der Putten casi ficha por un gigante mundial como el FC Barcelona, que tenía intenciones de sumarlo a su equipo filial. Sin embargo, la oferta inferior al millón de dólares presentada por el club catalón no satisfizo las expectativas de la Liga y la operación se vino abajo.

Respecto a su actualidad futbolística, el zaguero busca recuperar su mejor nivel en un alicaído cuadro Rojinegro, donde compite por la titularidad con otros dos compañeros de probada jerarquía: el capitán, Alexis Gamboa, y, principalmente, Guillermo Villalobos. Sin embargo, sigue generando interés a nivel internacional.

El equipo de Sudamérica que sigue de cerca a van der Putten

Durante un envío del podcast argentino Fútbol Neto, Matías Sarue, Jefe de Scouting de Club Atlético Lanús, demostró que tiene bien estudiado el perfil del juvenil al traerlo a conversación de forma repentina. Aunque dejando en claro que lo piensa como un posible refuerzo a futuro.

“La gran mayoría de la gente que ve fútbol en lugares como Centroamérica está buscando descubir al nuevo Messi. Y el rol del scout es armar un buen plantel y ser competitivo. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para la institución. Entonces, a mí me encantaría traer a Santiago van der Putten de Alajuelense. Pasaporte europeo, central de 1,86 metros, ya asentado en Selección Nacional“, explicó Sarue.

“Digo bueno, lo traigo. Pero traer a un costarricense a Lanús a jugar Copa Libertadores… no es tan sencillo el proceso”, concluyó, haciendo alusión a la adaptación que tendría van der Putten en un club de marcado crecimiento en los últimos años como Lanús, que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Minero en los penales.

Esa gesta le permitió clasificar al máximo certamen continental y también disputar la Recopa Sudamericana frente a otro equipo brasileño, Flamengo, al que viene de derrotar en la primera final (la revancha se jugará el jueves 26 de febrero, en Río de Janeiro).

Que una institución así se fije en van der Putten habla muy bien de su proyección, e ilusiona a los ticos con tener a otro legionario en la élite. Por el momento, tiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2027 y está enfocado tanto en ganar la 32 como en hacer un buen papel en la Concachampions.