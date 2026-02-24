Mientras Herediano se encuentra primero, Jafet Soto podría tomar una drástica decisión que sacudiría a Costa Rica

Mientras el Club Sport Herediano lidera el Clausura 2026 con autoridad y muestra una de las versiones más sólidas del torneo, en el plano dirigencial se empieza a mover un tablero que puede tener impacto nacional. El Team no solo responde en la cancha, también tiene peso en los escritorios del fútbol costarricense, y uno de sus nombres más influyentes vuelve a estar en el centro de la escena.

Jafet Soto, figura determinante en la estructura florense y actual integrante de la Federación Costarricense de Fútbol, podría tomar una decisión que sacudiría el panorama institucional.

¿Cuál es la decisión que analiza Jafet Soto?

Según reveló el periodista Josué Quesada tras una conversación directa con el dirigente, la postura de Soto es clara y sin matices. “Si no es presidente se va de ahí. Estar como intermediario de dirigentes y clubes lo cansó. Si no es presidente él se va”, habría expresado.

La frase no es menor. Soto actualmente ocupa un rol dentro de la Fedefútbol, pero en las próximas elecciones se presentará como candidato para reemplazar a Osael Maroto en la presidencia. El mensaje deja entrever que no contempla continuar en un cargo secundario si no logra imponerse en las urnas. Su intención es liderar o apartarse del escenario federativo.

El contexto deportivo de Herediano le da fuerza a su figura. El equipo marcha primero, compite con regularidad y proyecta estabilidad, algo que no siempre se traslada al ámbito administrativo del fútbol nacional. En medio de ese contraste, la eventual salida de Soto de la Federación generaría un remezón en la estructura dirigencial, considerando su peso y su experiencia en negociaciones clave.

Más allá de los resultados del Team, la decisión tiene alcance país. La Fedefútbol se encuentra en una etapa de reconfiguración institucional y la elección de su próximo presidente definirá el rumbo estratégico de los próximos años. Si Soto no obtiene el respaldo necesario, su salida implicaría perder a un actor con influencia en la toma de decisiones y en la relación entre clubes.

Así, mientras Herediano disfruta su liderazgo en la tabla y sueña con otro título, su hombre fuerte en los despachos evalúa un paso que podría cambiar el equilibrio del poder en el fútbol costarricense. La cancha y los escritorios se cruzan una vez más, y el desenlace de esa elección marcará un antes y un después en la Federación.

