Panamá

Panamá lo celebra: Michael Amir Murillo consigue dar el salto tras su llegada al Besiktas

Michael Amir Murillo sigue teniendo su propia revancha en Turquía con el Besiktas y desde Panamá toman nota.

Marcial Martínez

Michael Amir Murillo consigue dar el salto tras su llegada al Besiktas
Michael Amir Murillo empieza a reencontrarse con su mejor versión tras un periodo complicado en el Olympique de Marsella, donde su entonces técnico, Roberto De Zerbi, lo señaló públicamente por supuesta falta de ambición.

Luego de ese episodio, el lateral panameño encontró un nuevo impulso en Besiktas JK, club en el que ha ido recuperando protagonismo y confianza paso a paso.

Además, Michael Amir Murillo viene de vivir una noche especial al estrenarse como goleador con la camiseta del Besiktas JK, al marcar su primer tanto en la contundente victoria 4-0 sobre Göztepe S.K., un momento que confirma su buen presente, pero esto no termina acá.

Se ilusiona Panamá: Michael Amir Murillo pega otro salto en Europa que Besiktas no esperaba

Nuevo salto para Michael Amir Murillo en Turquía

El gran momento de Michael Amir Murillo también quedó reflejado en las estadísticas, ya que fue incluido en el once ideal de la jornada 23 de la Süper Lig tras su destacada actuación en la goleada 4-0 del Besiktas JK, un reconocimiento que confirma su impacto inmediato en Turquía.

Amir Murillo fue incluido en el 11 ideal de la jornada 23

Amir Murillo fue incluido en el 11 ideal de la jornada 23

Con este panorama, Michael Amir Murillo atraviesa uno de sus mejores momentos recientes, y que desde la Selección de Panamá también se celebra.

Ahora, con este nivel y la oportunidad que recibió en Besiktas es una gran noticia para los canaleros que el nivel de Murillo siga creciendo no solamente en lo futbolístico, también en la confianza.

Datos claves

  • Michael Amir Murillo dejó atrás su etapa complicada en el Olympique de Marsella y recuperó confianza en el Beşiktaş JK, donde volvió a tener protagonismo.
  • Se estrenó como goleador con Beşiktaş, marcando su primer tanto en la goleada 4-0 ante Göztepe S.K..
  • Fue incluido en el once ideal de la jornada 23 de la Süper Lig, confirmando su impacto inmediato y su buen momento en Turquía.
