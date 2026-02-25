Dónde ver El Salvador Sub-20 vs. San Martín: hora y dónde ver la segunda fecha de las Clasificatorias Concacaf

El Salvador vuelve a la cancha para su segundo partido en la Clasificación para el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026, esta vez frente a San Martín, en un Grupo A que ya dejó un mensaje claro desde la primera jornada: hay goles, hay diferencias y no hay margen, porque solo el líder del grupo avanza al Campeonato U-20 que clasifica al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juegan El Salvador vs. San Martín?

Torneo : Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf – Grupo A, jornada 2

: Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf – Grupo A, jornada 2 Partido : El Salvador vs. San Martín

: El Salvador vs. San Martín Fecha : miércoles 25 de febrero de 2026

: miércoles 25 de febrero de 2026 Hora : 8:00 pm de El Salvador

: 8:00 pm de El Salvador Sede: Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua (Nicaragua)

Dónde ver EN VIVO El Salvador vs. San Martín en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica se puede ver en vivo por Disney+ (todos los idiomas).

Cómo llega El Salvador: debut perfecto y Tobar ya pisa fuerte

La Selecta Sub-20 debutó con un triunfo 3-0 sobre Guayana Francesa, con gol de Johann Ortiz y doblete de Luis Tobar, que además empezó el torneo metiéndose en la conversación de máximos anotadores tras la primera fecha.

De hecho, Concacaf remarcó que Xavi Dors (Surinam) y Luis Tobar (El Salvador) quedaron al frente de la tabla de goleadores tras el arranque.

Cómo llega San Martín: revés en el estreno y necesidad de sumar

San Martín arrancó con derrota 2-1 ante Granada; se puso en ventaja con gol de Elie Nkpa, pero no pudo sostenerla.

Con ese contexto, para los caribeños el duelo ante El Salvador es una oportunidad de recuperarse y no quedar relegado temprano en un grupo largo.

Resultados de la primera fecha del Grupo A

Granada 2-1 San Martín

Surinam 7-2 Belice

El Salvador 3-0 Guayana Francesa