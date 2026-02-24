Es una joven promesa, lo buscan desde Europa y en Saprissa se preparan: “Hay conversaciones”

Gustavo Herrera actualmente con Sporting San Miguelito se ha convertido en una de las jóvenes promesas más comentadas de Panamá con interés creciente desde Europa y movimientos que ya empiezan a sentirse en Deportivo Saprissa.

Su proyección ha despertado conversaciones internas y externas, confirmando que su presente ilusiona tanto como su futuro.

¿Nuevo destino para Gustavo Herrera?

Según informó el periodista Yami Deportes, ya existe interés desde Europa por Gustavo Herrera, un perfil que gusta y por el que incluso ya hay conversaciones.

Aunque todavía quedan pendientes algunos temas administrativos entre clubes que deben resolverse antes de que la operación pueda avanzar, mientras el jugador sigue siendo bien valorado por su proyección.

"Hay interés de un club de Europa por Gustavo Herrera. El perfil gusta, hay conversaciones y el jugador está bien valorado, pero todavía existen temas administrativos entre clubes que deben resolverse (esperemos que pronto)", comentó Yami Deportes en su cuenta oficial de X.

Gran noticia para Saprissa

Erick Lonnis dio a conocer recientemente que en Saprissa mantienen un acuerdo con Sporting San Miguelito que le garantiza un porcentaje en caso de que Gustavo Herrera sea transferido al fútbol internacional.

El dirigente explicó que el club tomó la decisión estratégica de conservar participación en una futura venta, pensando en el potencial del jugador.

Ahora, esto significa que, si se concreta su salida al exterior, Saprissa no solo celebraría el crecimiento deportivo del futbolista, sino que también recibiría un ingreso económico producto de ese porcentaje acordado.