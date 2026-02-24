Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Es una joven promesa, lo buscan desde Europa y en Saprissa se preparan: “Hay conversaciones”

Gustavo Herrera despierta interés desde Europa y en Saprissa sonríen por los beneficios que traería al club.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Es una joven promesa, lo buscan desde Europa y en Saprissa se preparan: "Hay conversaciones"
© SaprissaEs una joven promesa, lo buscan desde Europa y en Saprissa se preparan: "Hay conversaciones"

Gustavo Herrera actualmente con Sporting San Miguelito se ha convertido en una de las jóvenes promesas más comentadas de Panamá con interés creciente desde Europa y movimientos que ya empiezan a sentirse en Deportivo Saprissa.

Su proyección ha despertado conversaciones internas y externas, confirmando que su presente ilusiona tanto como su futuro.

Lo buscan desde Argentina: Gustavo Herrera podría dar el salto al destino menos pensado tras su salida de Saprissa

ver también

Lo buscan desde Argentina: Gustavo Herrera podría dar el salto al destino menos pensado tras su salida de Saprissa

“Un arreglo importante”: Erick Lonnis confirma el acuerdo internacional que llena de expectativas a la afición de Saprissa

ver también

“Un arreglo importante”: Erick Lonnis confirma el acuerdo internacional que llena de expectativas a la afición de Saprissa

¿Nuevo destino para Gustavo Herrera?

Según informó el periodista Yami Deportes, ya existe interés desde Europa por Gustavo Herrera, un perfil que gusta y por el que incluso ya hay conversaciones.

Aunque todavía quedan pendientes algunos temas administrativos entre clubes que deben resolverse antes de que la operación pueda avanzar, mientras el jugador sigue siendo bien valorado por su proyección.

Hay interés de un club de Europa por Gustavo Herrera. El perfil gusta, hay conversaciones y el jugador está bien valorado, pero todavía existen temas administrativos entre clubes que deben resolverse (esperemos que pronto)“, comentó.

Yami Deportes en su cuenta oficial de X.

Yami Deportes en su cuenta oficial de X.

Publicidad

Gran noticia para Saprissa

Erick Lonnis dio a conocer recientemente que en Saprissa mantienen un acuerdo con Sporting San Miguelito que le garantiza un porcentaje en caso de que Gustavo Herrera sea transferido al fútbol internacional.

Gustavo Herrera aún no anota, pero en Saprissa cree ciegamente en él y piden calm - ESPN
Gustavo Herrera – Saprissa
Publicidad

El dirigente explicó que el club tomó la decisión estratégica de conservar participación en una futura venta, pensando en el potencial del jugador.

Ahora, esto significa que, si se concreta su salida al exterior, Saprissa no solo celebraría el crecimiento deportivo del futbolista, sino que también recibiría un ingreso económico producto de ese porcentaje acordado.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Un arreglo importante": Lonnis confirma el acuerdo internacional que ilusiona a Saprissa
Deportivo Saprissa

"Un arreglo importante": Lonnis confirma el acuerdo internacional que ilusiona a Saprissa

Gustavo Herrera podría dar el salto al destino menos pensado
Deportivo Saprissa

Gustavo Herrera podría dar el salto al destino menos pensado

Saprissa lo dejó ir, llegó hace días a su nuevo equipo y ahora podría volver a cambiar de club
Panama

Saprissa lo dejó ir, llegó hace días a su nuevo equipo y ahora podría volver a cambiar de club

Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf
El Salvador

Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo