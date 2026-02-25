Amarini Villatoro revela el problema de Cartaginés que podría costarle la eliminación ante Vancouver Whitecaps

Cartaginés sueña con la hazaña. Después de haber empatado 0-0 en el Estadio “Fello” Meza, le tocará visitar a Vancouver Whitecaps este miércoles (8:30 p.m.) en un duelo directo que albergará el BC Place por el boleto a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con la ventaja que le da tener el gol de visitante a favor, el equipo brumoso le hará frente a los canadienses sin su principal referencia ofensiva, Johan Venegas, debido a una lesión muscular sufrida en el reciente triunfo 2-1 sobre Liberia, donde el ariete de 37 años anotó el primer tanto.

Para el estratega Amarini Villatoro, esto tiene una causa evidente: “Para nadie es un secreto que somos el equipo que más partidos ha disputado. Sin embargo, no solo a nosotros, a nivel local, hemos jugado cinco partidos consecutivos y muchos equipos muestran mucho resentimiento”, indicó en rueda de prensa.

El problema que podría costarle caro a Cartaginés en Concachampions

En la noche de este martes, el técnico guatemalteco confirmó que el desgaste físico podría generar más bajas en Cartaginés para la revancha contra Vancouver Whitecaps: “En este momento hay dos o tres jugadores con resentimientos y las próximas horas serán determinantes para saber si podrán participar o no”.

“La exigencia de mañana es alta, muy alta, y para eso los jugadores deben estar al cien por ciento. (…) A pesar de que somos el equipo con más partidos, debemos soportar el trajín de los juegos y por lo mismo no nos podemos quejar; tenemos un plantel amplio y hay que afrontarlo con los jugadores que están, y hacerlo de buena manera”, indicó Villatoro, sin dar nombres.

Vancouver, que posiblemente le dé más minutos en la vuelta a su gran estrella, el atacante alemán Thomas Müller, viene de debutar en la MLS con una victoria 1-0 sobre Real Salt Lake gracias a la anotación de Aziel Jackson. En la edición anterior de la Concachampions, en esta misma instancia, ya eliminaron a otro equipo tico: Saprissa.

