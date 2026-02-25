Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Amarini Villatoro revela el problema de Cartaginés que podría costarle la eliminación ante Vancouver Whitecaps

Cartaginés sueña con dar el batacazo en la Concachampions 2026, aunque el escenario se complicaría aún más por una merma en el equipo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Se encienden las alarmas en Cartaginés para la revancha con Whitecaps.
© CSCSe encienden las alarmas en Cartaginés para la revancha con Whitecaps.

Cartaginés sueña con la hazaña. Después de haber empatado 0-0 en el Estadio “Fello” Meza, le tocará visitar a Vancouver Whitecaps este miércoles (8:30 p.m.) en un duelo directo que albergará el BC Place por el boleto a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con la ventaja que le da tener el gol de visitante a favor, el equipo brumoso le hará frente a los canadienses sin su principal referencia ofensiva, Johan Venegas, debido a una lesión muscular sufrida en el reciente triunfo 2-1 sobre Liberia, donde el ariete de 37 años anotó el primer tanto.

Para el estratega Amarini Villatoro, esto tiene una causa evidente: Para nadie es un secreto que somos el equipo que más partidos ha disputado. Sin embargo, no solo a nosotros, a nivel local, hemos jugado cinco partidos consecutivos y muchos equipos muestran mucho resentimiento”, indicó en rueda de prensa.

El problema que podría costarle caro a Cartaginés en Concachampions

En la noche de este martes, el técnico guatemalteco confirmó que el desgaste físico podría generar más bajas en Cartaginés para la revancha contra Vancouver Whitecaps: En este momento hay dos o tres jugadores con resentimientos y las próximas horas serán determinantes para saber si podrán participar o no.

¿Cartaginés da el batacazo ante Vancouver Whitecaps? Inteligencia Artificial predijo quién pasa a los Octavos de Concachampions

ver también

¿Cartaginés da el batacazo ante Vancouver Whitecaps? Inteligencia Artificial predijo quién pasa a los Octavos de Concachampions

La exigencia de mañana es alta, muy alta, y para eso los jugadores deben estar al cien por ciento. (…) A pesar de que somos el equipo con más partidos, debemos soportar el trajín de los juegos y por lo mismo no nos podemos quejar; tenemos un plantel amplio y hay que afrontarlo con los jugadores que están, y hacerlo de buena manera”, indicó Villatoro, sin dar nombres.

Vancouver, que posiblemente le dé más minutos en la vuelta a su gran estrella, el atacante alemán Thomas Müller, viene de debutar en la MLS con una victoria 1-0 sobre Real Salt Lake gracias a la anotación de Aziel Jackson. En la edición anterior de la Concachampions, en esta misma instancia, ya eliminaron a otro equipo tico: Saprissa.

Publicidad

Datos claves

  • Duelo decisivo: Cartaginés visita este miércoles al Vancouver Whitecaps (BC Place, 8:30 p.m.) por el pase a octavos de la Concachampions 2026.
  • Baja confirmada: El equipo brumoso no contará con su goleador Johan Venegas debido a una lesión muscular sufrida ante Liberia.
  • Jugadores en duda: El técnico Amarini Villatoro advirtió que dos o tres futbolistas más presentan resentimientos físicos y su participación se decidirá a última hora.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué necesita Cartaginés para eliminar a Vancouver
Concacaf

Qué necesita Cartaginés para eliminar a Vancouver

IA predice el resultado entre Cartaginés y Whitecaps
Concacaf

IA predice el resultado entre Cartaginés y Whitecaps

Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver la vuelta
Concacaf

Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver la vuelta

Piojo Herra consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT
Costa Rica

Piojo Herra consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo