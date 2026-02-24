“Mala leche”: Piojo Herrera reabre heridas de su paso por Costa Rica y genera polémica con sus dichos

Miguel Herrera volvió a hablar de su paso por la Selección de Costa Rica y sus palabras no pasaron desapercibidas. En una entrevista en el pódcast ADN Mora 2, conducido por Ronny Rodríguez, Eduardo Mata y Daniel Zumbado, el exseleccionador fue consultado sobre un tema que encendió la conversación: la relación con la prensa y si existen periodistas “mala leche”. Su respuesta terminó reabriendo heridas que parecían cerradas tras la eliminación rumbo al Mundial.

Su polémica frase sobre Costa Rica

Miguel Herrera no dudó en generalizar primero. Señaló que en todos los ámbitos laborales hay personas buenas y otras no tanto, profesionales comprometidos y otros que actúan de manera distinta. Pero luego aterrizó el comentario en territorio nacional. “Mala leche hay en todos lados y sí me encontré gente mala leche en Costa Rica, pero al final de cuentas es parte del trabajo”, afirmó, dejando una frase que generó inmediata polémica.

Sin mencionar nombres, el entrenador apuntó contra algunos exjugadores que hoy forman parte de los medios de comunicación. Según relató, algunos de ellos se le acercaron en privado con mensajes de respaldo y al día siguiente lo criticaron duramente en sus espacios. “Se me acercaron y me dijeron tú eres el mejor, tu equipo de trabajo y estamos contigo y al día siguiente me estaban dando con todo en su programa”, aseguró el Piojo.

El técnico mexicano fue más allá al señalar que hubo actitudes que no logró entender. Comentó que incluso hubo personas que se aproximaron a contarle asuntos personales sin que él lo solicitara, algo que luego contrastó con la postura pública que adoptaron. “Yo no le pedí que se acercara a contarme cosas personales”, dijo, recordando que ya conocía a esa figura por su paso como jugador en México, pero que no esperaba ese giro en el trato.

Herrera también aclaró que esa dinámica no es exclusiva de Costa Rica. Mencionó que en México, España, Brasil y Argentina existen situaciones similares, con personas que actúan de frente y otras que, según su metáfora, “van con el puñal”. No obstante, matizó que fueron pocos los casos y que no generaliza. “Si con cinco no voy a calificar a cinco millones de habitantes que son extraordinarios”, expresó, reconociendo el buen trato que recibió de la mayoría.

El exentrenador de la Tricolor cerró su reflexión defendiendo su postura profesional. Aseguró que siempre intentó trabajar con honestidad y que puede mirar a los ojos a quienes lo entrevistaron. Sus declaraciones, sin embargo, reavivan el debate sobre su gestión y la relación con ciertos sectores del entorno futbolístico. En un país que todavía no define a su nuevo seleccionador, las palabras del Piojo vuelven a colocar su paso por Costa Rica en el centro de la discusión.

Datos Claves

Miguel Herrera denunció la existencia de personas “ mala leche ” en el entorno costarricense.

denunció la existencia de personas “ ” en el entorno costarricense. El técnico señaló a exjugadores que lo elogiaban en privado y criticaban en programas.

que lo elogiaban en privado y criticaban en programas. Herrera aclaró que no generaliza su crítica a los cinco millones de habitantes.