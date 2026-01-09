Saprissa impacta el mercado de fichajes: hizo una oferta por Fernán Faerron y ya tiene la respuesta del jugador

Fernán Faerron continúa sin equipo después de su salida abrupta del Club Sport Herediano. El defensor decidió interrumpir su contrato y quedó como agente libre en el mes de septiembre. Desde entonces, ha sido parte de varios rumores sobre su nuevo club.

En los últimos días, surgió la posibilidad de que sea refuerzo del Deportivo Saprissa, algo que parecía impensado cuando se dio a conocer. Sin embargo, en las últimas horas se filtró una información que indica que hasta hubo oferta por parte del Monstruo.

En Tigo Sports, el periodista José Alberto Montenegro reveló un mensaje que le envió su colega Ferlín Fuentes sobre la situación del zaguero central: “Ferlín dice que Saprissa le envió una oferta a Faerron“.

La respuesta de Fernán Faerron a la oferta de Saprissa

No obstante, agregó que el ex Herediano y Alajuelense consideró baja la propuesta que le envió Saprissa para que se sume al equipo. Además, La Voz Saprissista comentó en sus redes sociales que Faerron tiene una propuesta de Croacia.

Ahora, restará saber si el equipo tibaseño intentará elevar una mejor oferta para quedarse con el central o desistirá de su interés por contratarlo. Por lo pronto esta noticia impacta y mucho no solo a la afición de Saprissa, sino que a toda Costa Rica.

En caso de llegar a buen puerto, Fernán Faerron podría tener en su experiencia haber jugado con Alajuelense, Herediano y Saprissa con apenas 25 años. Mientras espera por la resolución de su nuevo equipo, estuvo entrenando con un permiso especial con el Guadalupe FC.

