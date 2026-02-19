El Deportivo Saprissa se desprendió de los servicios de Gustavo Herrera en este mercado de fichajes. El panameño regresó al Sporting San Miguelito debido a que sus números no fueron los esperados por el cuadro tibaseño. Apenas pudo marcar un gol en 18 encuentros.

Si bien acaba de sumarse nuevamente al cuadro de la Liga Panameña de Fútbol, Herrera tiene grandes posibilidades de convertirse en legionario otra vez. Recibió varios intereses de Europa y también de Estados Unidos, pero se desconocía el último lugar que se integró a esta lista.

Gustavo Herrera es buscado desde Argentina tras su salida de Saprissa

Según la información del periodista José Ángel Rodríguez, desde Argentina están detrás de los pasos de Tavitín. Se trata de un equipo de la máxima categoría del fútbol argentino, aunque la fuente mencionada no reveló qué club está interesado.

“Hay un equipo de Argentina de primera que lo tiene en sus planes. Hoy va a terminar de convencerse si apuesta y va con todo o si espera en la próxima ventana“, confirmó sobre el nuevo rumor que puede poner a Herrera en Sudamérica.

De confirmarse que este equipo lo quiere tener en este mercado, el futuro de Herrera podría emprender camino hacia territorio argentino. De todas maneras, hay otros destinos que se tientan con los servicios del delantero panameño.

Un gran motivo de la salida que busca Herrera está muy relacionada a sus intenciones de ser convocado al Mundial 2026. Sabe que debe realizar un movimiento estratégico para ganarse el llamado de Thomas Christiansen.

