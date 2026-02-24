Hernán Medford ya lo sabe: agente de la pieza clave de Saprissa que recibió una jugosa oferta confirma su futuro

El buen momento que atraviesa Deportivo Saprissa tras el triunfo en el Clásico Nacional no solo ha puesto en vitrina a sus futbolistas, también ha revalorizado el trabajo del cuerpo técnico que encabeza Hernán Medford. En ese contexto, uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza fuera del país fue el de Geiner Segura, asistente del Pelícano y responsable directo de la mejoría defensiva del equipo morado.

Desde Managua, Nicaragua, el interés fue concreto. El club capitalino buscó a Segura para ofrecerle la posibilidad de asumir como entrenador principal, un salto natural en su carrera luego de sus experiencias previas tanto como asistente como director técnico. La propuesta fue formal y generó expectativa en el entorno tibaseño, considerando que se trataba de una oferta atractiva desde lo deportivo y económico.

La respuesta del agente de Geiner Segura

Sin embargo, la decisión ya está tomada y Hernán Medford lo sabe. Según reveló Kevin Jiménez, Geiner Segura continuará en Saprissa. Su agente, Erick Collado, confirmó que, pese al interés y a lo jugosa de la propuesta, el exentrenador de Cartaginés no cambiará de rumbo en este momento. La prioridad es el proyecto actual en Tibás.

“Estamos muy agradecidos con la oferta pero quiere quedarse en el conjunto morado”, mencionó Collado, dejando claro que la decisión responde tanto a un compromiso profesional como a una convicción personal. Segura se siente valorado en Saprissa y parte fundamental del proceso que busca devolver al club a lo más alto del fútbol nacional y centroamericano.

Geiner Segura continuará en Saprissa.

El propio entorno del asistente resume su postura con una frase que ya circula entre los aficionados: “El Fantasma está enfocado en la 41”. El objetivo es claro: sumar un nuevo título a la historia morada y consolidar el trabajo que viene realizando junto a Medford. La estabilidad del cuerpo técnico es clave en una etapa donde el equipo empieza a mostrar señales de solidez.

Para Saprissa, retener a Segura representa mucho más que evitar una salida inesperada. Significa sostener una estructura que ha empezado a dar resultados y que ha sido reconocida incluso fuera del país. Medford mantiene a una pieza clave en su engranaje y el mensaje es contundente: el proyecto continúa intacto, con la mirada puesta en la estrella número 41.