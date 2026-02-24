No son Robert Moreno, Kluivert ni Batista: Rónald González tiene un candidato tico para dirigir a La Sele pero depende de Fedefútbol

La elección del nuevo director técnico se ha convertido en la principal tarea de Rónald González en su rol como director deportivo de selecciones nacionales, en un proceso que mantiene abiertas varias opciones sobre la mesa. Entre los nombres que se analizan figuran Robert Moreno, Patrick Kluivert y Fernando Batista.

Sin embargo, la decisión final no depende únicamente de González, ya que todo quedará en manos de la Federación Costarricense de Fútbol, donde incluso podría surgir un cuarto candidato, mientras se busca al perfil ideal para liderar el próximo proceso de La Sele.

Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sostendrán este miércoles a las 9:00 a. m. en una reunión clave que marcará el rumbo en la elección del nuevo técnico de la Selección de Costa Rica.

¿Cuál sería el otro candidato para dirigir a La Sele?

Desde Teletica se ha manejado el escenario que dentro del comité de la Federación Costarricense de Fútbol también se podría valorar un tercer camino, que por ahora luce complicado: que ninguno de los tres candidatos termine de convencer y se opte por un técnico interino para la Fecha FIFA de marzo.

Esto también permitiría ganar tiempo, analizar más hojas de vida y perfilar con mayor calma al entrenador ideal para asumir el banquillo de la Selección Nacional.

Rónald González – Selección Costa Rica

Recordemos que los partidos de la Selección Nacional durante la Fecha FIFA de marzo ya están confirmados: Costa Rica enfrentará a Selección de Jordania el 27 y luego a Selección de Irán el 31, motivo por el cual la Federación Costarricense de Fútbol trabaja contrarreloj.

