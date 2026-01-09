Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

Este viernes 9 de enero, el periodista Milton Montenegro soltó la exclusiva que sacudió al mercado de fichajes de Costa Rica: Deportivo Saprissa alcanzó un acuerdo para vender a Kenay Myrie al fútbol europeo.

El lateral derecho de apenas 19 años, una de las máximas promesas del fútbol nacional, continuará su carrera en el Copenhague de Dinamarca, posiblemente el club escandinavo de mayor peso en el Viejo Continente.

ver también Saprissa pierde a una de sus figuras en una operación inesperada que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Firmará en las próximas horas”

Saprissa logra una venta millonaria

El salto representa un paso más que prometedor para el juvenil y, al mismo tiempo, un negocio redondo para las arcas tibaseñas. Según informó Montenegro en La Nación, Saprissa recibirá cerca de un millón de dólares por la transferencia y, además, mantendrá un 15 % de los derechos del lateral pensando en una futura reventa.

Tweet placeholder

Sin embargo, no hay que olvidar que la historia de Kenay Myrie no comenzó en Tibás. El defensor dio sus primeros pasos como futbolista en el semillero de Liga Deportiva Alajuelense, club del que provenía cuando fue incorporado por Saprissa. Entonces, en Alajuela muchos se preguntan: ¿cuánto dinero le corresponde a los manudos por esta transferencia internacional?

Derechos de formación

Los derechos de formación de Kenay Myrie ya no pertenecen a Alajuelense. En junio de 2025, Saprissa le abonó a su eterno rival ₡36.515.575 por los derechos formativos tanto de Myrie como de Álvaro Zamora, saldando así cualquier reclamo pendiente por ese concepto. No obstante, ese pago no agota todas las obligaciones económicas vinculadas a la carrera del futbolista.

Publicidad

Publicidad

Kenay Myrie dio sus primeros pasos en Alajuelense (La Nación).

Mecanismo de solidaridad de la FIFA

Aquí aparece el mecanismo de solidaridad de la FIFA, una figura distinta a los derechos de formación. Cada vez que un futbolista profesional es transferido al extranjero mediante una venta con compensación económica, el reglamento de la FIFA establece que el 5 % del monto total del traspaso debe destinarse obligatoriamente a los clubes que participaron en su formación entre los 12 y 23 años.

Publicidad

ver también Alajuelense acelera por Jorge Álvarez, Machillo Ramírez lo quiere y Olimpia ya le puso precio: “Dispuesto a pagar”

En este caso, si Saprissa recibe más de un millón de dólares por Myrie, alrededor de 50.000 dólares se separarán para ese fondo de solidaridad. De esa suma, Alajuelense percibirá una parte proporcional según los años en los que tuvo registrado al jugador en sus divisiones menores. Es un pago automático, reglamentado y ajeno a cualquier negociación privada.