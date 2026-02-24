“Sí hay sujeción”: Fedefútbol libera los audios del VAR tras el Saprissa vs Alajuelense y estalla la polémica en Costa Rica

Desde el momento en que Keylor Herrera hizo sonar el pitazo final del clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, la enervada parcialidad manuda quedó a la expectativa de una decisión que finalmente se concretó este martes: la liberación de los audios y videos del VAR.

El objetivo era conocer qué se dijeron el árbitro principal y Benjamín Pineda, encargado del sistema de videoarbitraje, en las jugadas más discutidas de la noche en La Cueva.

Con el visto bueno de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), FUTV publicó en su cuenta de Instagram tres acciones polémicas junto a sus respectivas revisiones.

La expulsión y el penal que definieron el clásico

La primera jugada difundida fue la expulsión de Aarón Salazar a los 75 minutos, producto de un manotazo que impactó en Luis Paradela. Al tratarse de una segunda amarilla, el VAR no podía intervenir directamente, aunque sí analizó la acción en tiempo real.

“Cuando él va girando, le extiende el brazo, se lo pone en el hombro y con la mano le golpea la cara, pero no tenemos una conducta violenta tampoco y es más sujeción. ¿Se mostró amarilla, verdad?”, se escucha en el audio.

La segunda acción, decisiva para el resultado, ocurrió cuatro minutos después. Alexis Gamboa falló un despeje y terminó impactando a Ariel Rodríguez dentro del área. Herrera inicialmente no sancionó nada, pero tras la recomendación de Pineda revisó la jugada y decretó penal.

“Lo patea. Esa es una falta clara. Voy a revisar APP… Keylor, te recomiendo un On Field Review por posible penal. Primero el morado juega el balón y el blanco llega totalmente tarde”, explicó el VAR. El referí confirmó luego: “Es una patada de forma imprudente al disputar el balón”. Ariel Rodríguez transformó la pena máxima en el 2-1 definitivo.

“Sí hay una sujeción, una camisa estirada…”

La última acción publicada fue también la más discutida: un agarrón de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández en los minutos finales dentro del área morada. Aunque en los audios se reconoce que existió contacto, los árbitros consideraron que no alcanzaba para sancionar penal.

“Sí hay una sujeción, una camisa estirada, pero al jugador no le genera un mayor impacto… Los dos están forcejeando. Check complete”, concluyó Pineda en el registro liberado.