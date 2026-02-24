Codazo de Sinclair a Fernando Piñar: el insólito motivo por el que no se publicó el audio del VAR de esa jugada

La publicación de los audios del VAR del Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense prometía arrojar claridad sobre las jugadas más polémicas del 2-1 en la Cueva. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, abrió uno nuevo. El fragmento que todos esperaban escuchar, el análisis en cabina del fuerte codazo de Orlando Sinclair a Fernando Piñar, acción que terminó con fractura en el hueso maxilar del jugador manudo, simplemente no apareció en el material divulgado.

La omisión no pasó desapercibida. La jugada había sido una de las más comentadas tras el partido, tanto por la gravedad de la lesión como por la decisión arbitral de no expulsar al delantero morado. Cuando se anunció la liberación de los audios, la expectativa era conocer el intercambio entre el árbitro central y el VAR en esa acción puntual. Al no estar incluida, la molestia creció, especialmente en el entorno rojinegro.

La justificación de la Comisión de Arbitrajes

Ante los cuestionamientos, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitrajes, fue consultado en entrevista con Tigo Sports y explicó el criterio utilizado para seleccionar qué conversaciones se hacen públicas. “No se puede liberar todos porque los recursos son limitados en toda compañía y en toda industria. Hay que priorizar las situaciones más controversiales que otras”, afirmó, justificando la decisión bajo un argumento operativo.

La explicación generó sorpresa, pues para muchos la acción del jugador de Saprissa era precisamente una de las más controversiales del encuentro. Osses añadió que la jugada sí fue analizada internamente y que la Comisión considera que la resolución en cancha no fue la más adecuada.

“Así se los he explicado a los clubes porque le emitimos un reporte después de cada partido. La jugada que señala la estamos dando como incorrecta porque creemos que la decisión más eficiente para esa jugada es que sea tarjeta roja”, detalló.

Es decir, el organismo arbitral reconoce que la acción ameritaba expulsión, pero el público no tuvo acceso al audio correspondiente. Esa combinación, admisión de error y ausencia del registro sonoro, alimenta la percepción de falta de transparencia en un momento donde el VAR sigue bajo escrutinio constante en el fútbol costarricense.

El clásico ya había dejado tensión deportiva; ahora suma una discusión institucional que vuelve a poner en el centro la gestión del videoarbitraje. Mientras Alajuelense insiste en que hubo perjuicio y Saprissa defiende lo ocurrido en cancha, la explicación sobre “recursos limitados” se convierte en el nuevo foco de debate. La polémica, lejos de apagarse, parece tomar un segundo aire.

