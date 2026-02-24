Puso la firma: Piojo Herra consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) está a punto de definir al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, que será el encargado de iniciar el proceso rumbo al Mundial 2030 y ocupará el puesto vacante tras la salida de Miguel Herrera en noviembre.

Según dio a conocer este martes el periodista Josué Quesada en su programa, Teléfono Rojo, el Comité Ejecutivo y Ronald González, director de Selecciones Nacionales, llegaron a acuerdo salarial con el técnico argentino Fernando Batista después de su paso por Venezuela, donde se quedó a las puertas de clasificar al país por primera vez la cita máxima.

En caso de confirmarse su arribo, el “Bocha” empezaría a preparar a contrarreloj los dos amistosos que la Federación cerró para la venidera fecha FIFA: la Tricolor se enfrentará a Jordania el 27 de marzo y cuatro días después, el 31, jugará con Irán. Ambos en horarios y sedes a confirmar.

Miguel Herrera consigue nuevo trabajo en México

Después de conducir la debacle de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, el “Piojo” Herrera fue cesado del cargo y regresó a su México natal para digerir el revés junto a su familia. Desde entonces es agente libre. Se rumoreó sobre un posible regreso a Atlante, pero finalmente se decantaron por otro DT, Ricardo Carbajal.

ver también “Dejar triste a un país”: Miguel Herrera rompe el silencio tras haber sido despedido en Costa Rica y reveló su futuro

Finalmente, el exfutbolista de 57 años fue presentado oficialmente por el canal TUDN como su nuevo comentarista para los partidos de la selección mexicana. Su redebut como analista —antes lo hizo para Fox Sports— tendrá lugar este miércoles 25 de febrero, en el amistoso que el Tri disputará con Islandia en La Corregidora.

Herrera también seguirá frente a los micrófonos la campaña de su selección durante la Copa del Mundo, que quedó emparejada en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival que saldrá del repechaje de la UEFA.

Publicidad

Publicidad

“Se puso chulo, ca. Bienvenido de nuevo a tu casa”, escribió en X la cuenta oficial de TUDN. (Foto: TUDN)

Además, comentará juegos del presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por lo que, de alguna forma, volverá a estar cerca de dos de los jugadores que dirigió en Costa Rica: el legendario portero Keylor Navas (Pumas UNAM) y el zaguero Juan Pablo Vargas (Puebla).