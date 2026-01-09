Joel Campbell fue operado: la gravedad de la operación y el tiempo que estará sin entrenar en Alajuelense

A pocos días del arranque del Torneo de Clausura 2026, Liga Deportiva Alajuelense recibió una noticia que generó inquietud entre su afición: Joel Campbell fue sometido a una intervención médica. Sin embargo, desde el club se encargaron de aclarar rápidamente el alcance del procedimiento y descartar cualquier escenario alarmante.

El delantero rojinegro fue intervenido este viernes mediante un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, el cual se realizó de manera preventiva, con el objetivo de evitar complicaciones físicas a lo largo de la temporada.

¿De qué fue operado Joel Campbell?

“El futbolista Joel Campbell fue sometido con éxito este viernes a un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, realizado de manera preventiva, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026”, informó oficialmente el club manudo.

La buena noticia para el cuerpo técnico y la afición es que la operación no reviste gravedad ni implicará una baja prolongada. Según detalló Alajuelense, Campbell deberá cumplir únicamente con 48 horas de reposo, tras lo cual podrá reincorporarse progresivamente a los entrenamientos.

Joel Campbell fue intervenido en su espalda.

A sus 33 años, el atacante es una de las piezas de mayor experiencia del plantel rojinegro, por lo que el manejo preventivo de su estado físico fue clave en la decisión médica, especialmente tomando en cuenta la alta exigencia del calendario que se avecina.

¿Cuándo es el debut de Alajuelense en el Clausura 2026?

Alajuelense debutará en el Clausura 2026 el próximo jueves, cuando reciba a Liberia a las 8:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Los manudos llegan al torneo como grandes favoritos, luego de cerrar el 2025 ganándolo todo a nivel nacional.

Así, pese al susto inicial, en el entorno rojinegro hay tranquilidad: Joel Campbell fue operado, sí, pero por una intervención controlada, preventiva y con un tiempo de recuperación mínimo, pensando en tenerlo a plenitud durante el torneo.