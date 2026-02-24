“8 partidos de sanción”: Orlando Sinclair recibe el pedido de sentencia que todo Alajuelense reclamó por lesionar a Fernando Piñar

El Deportivo Saprissa se quedó este sábado con un gran triunfo en el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense en un partido que tuvo muchas polémicas y que todavía siguen dando mucho de que hablar.

El codazo que Orlando Sinclair le pegó a Fernando Piñar fue, sin dudas, una de ellas. Quizás la principal. Es que el árbitro Keylor Herrera sólo le sacó amarilla al jugador morado y el VAR tampoco intervino.

ver también Fernando Piñar rompe el silencio tras ser lesionado por Orlando Sinclair con un mensaje de tres palabras que impacta a Alajuelense

Encima, Piñar, que acababa de ingresar, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde horas después se confirmó el diagnóstico que se temía en Alajuela: fractura en el hueso maxilar producto del impacto.

Orlando Sinclair y la sanción que no podrá ser: “8 partidos”

En ese marco, no fueron pocos los que estallaron contra el árbitro Keylor Herrera, el VAR e incluso contra los encargados de la transmisión del encuentro ya que fueron señalados de no repetir ésta y otras jugadas polémicas.

Sin embargo, uno que fue más allá fue el periodista Eric Gassmann. “A Sinclair le deberían de dar 8 partidos de sanción. Pero el pésimo árbitro de Keylor Herrera le sacó amarilla por esto y ya no hay nada que hacer”, explicó.

Publicidad

Publicidad

“Exactamente. Es una acción ya sancionada. Bien o mal, pero ya sancionada”, reafirmó la postura Ferlín Fuentes, otro comunicador que defiende los colores de Alajuelense, en referencia a que como el árbitro juzgó la jugada y el VAR no intervino, el reglamento impide actuar de oficio.

¿Qué dijo Fernando Piñar y cuándo volverá a jugar?

Luego de haber sido dado de alta y tras dejar pasar un día del clásico, el lateral derecho manudo se expresó en redes sociales y compartió una imagen de su rostro magullado: “Volveremos más fuertes”, escribió para acompañar la selfie que subió a su Instagram.

Publicidad

Ahora hay que ver cuánto tiempo le tomará la recuperación. En futbolistas profesionales, este tipo de fractura suele implicar un período de recuperación de entre seis y ocho semanas.

Publicidad

Datos clave

Orlando Sinclair propinó un golpe a Fernando Piñar durante el clásico Saprissa-Alajuelense.

propinó un golpe a durante el clásico Saprissa-Alajuelense. El jugador Fernando Piñar sufrió una fractura en el hueso maxilar tras el impacto.

sufrió una tras el impacto. El árbitro Keylor Herrera sancionó la acción de Sinclair únicamente con tarjeta amarilla.