“8 partidos de sanción”: Orlando Sinclair recibe el pedido de sentencia que todo Alajuelense reclamó por lesionar a Fernando Piñar

El Deportivo Saprissa se quedó este sábado con un gran triunfo en el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense en un partido que tuvo muchas polémicas y que todavía siguen dando mucho de que hablar.
El codazo que Orlando Sinclair le pegó a Fernando Piñar fue, sin dudas, una de ellas. Quizás la principal. Es que el árbitro Keylor Herrera sólo le sacó amarilla al jugador morado y el VAR tampoco intervino.
Encima, Piñar, que acababa de ingresar, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde horas después se confirmó el diagnóstico que se temía en Alajuela: fractura en el hueso maxilar producto del impacto.
Orlando Sinclair y la sanción que no podrá ser: “8 partidos”
En ese marco, no fueron pocos los que estallaron contra el árbitro Keylor Herrera, el VAR e incluso contra los encargados de la transmisión del encuentro ya que fueron señalados de no repetir ésta y otras jugadas polémicas.
Sin embargo, uno que fue más allá fue el periodista Eric Gassmann. “A Sinclair le deberían de dar 8 partidos de sanción. Pero el pésimo árbitro de Keylor Herrera le sacó amarilla por esto y ya no hay nada que hacer”, explicó.
“Exactamente. Es una acción ya sancionada. Bien o mal, pero ya sancionada”, reafirmó la postura Ferlín Fuentes, otro comunicador que defiende los colores de Alajuelense, en referencia a que como el árbitro juzgó la jugada y el VAR no intervino, el reglamento impide actuar de oficio.
¿Qué dijo Fernando Piñar y cuándo volverá a jugar?
Luego de haber sido dado de alta y tras dejar pasar un día del clásico, el lateral derecho manudo se expresó en redes sociales y compartió una imagen de su rostro magullado: “Volveremos más fuertes”, escribió para acompañar la selfie que subió a su Instagram.
Ahora hay que ver cuánto tiempo le tomará la recuperación. En futbolistas profesionales, este tipo de fractura suele implicar un período de recuperación de entre seis y ocho semanas.
