Honduras

“Hay luz verde”: Selección de Honduras ya tendría elegido su nuevo DT tras el no de Jesús Casas

La Selección de Honduras estaría cerca de cerrar al nuevo entrenador que debutaría en el amistoso ante Perú en España.

José Rodas

Por José Rodas

Francis Hernández ya habría decidido el nuevo entrenador de Honduras. Foto: FFH.
La Selección de Honduras estaría a punto de cerrar a su nuevo seleccionador absoluto tras el no de Jesús Casas que terminó firmando por el Lion City de la Liga Premier de Singapur.

De acuerdo a información del periodista Marco Banegas, el portugués Rui Jorge sería el elegido para tomar las riendas de La H con miras al mundial 2030.

Según la información, Rui Jorge ya dio el sí para unirse a Honduras tras conocer las condiciones que le expuso el nuevo director deportivo Francis Hernández.

Rui Jorge sería el nuevo entrenador de la Selección de Honduras. Foto: África Soccer.

“Rui Jorge sería el entrenador que dio luz verde para tomar el proyecto. Con experiencia en las inferiores de Portugal. Es un técnico con relativa experiencia y con el que Francis Hernández ha tenido comunicación”, dijo Banegas en el programa Sin Anestesia.

“Ciertas condiciones le gustaron, pero sí me dijeron que este sería el técnico de la Selección de Honduras”, contó Banegas.

La razón del no de Jesús Casas

Por otro lado, se confirmó que Jesús Casas era la primera opción de Hernández; sin embargo, hubo diferencias en garantías en cuanto a la conformación del cuerpo técnico.

Y es que Casas se opuso a que un exjugador hondureño le fuera impuesto como su asistente técnico, siendo esa una de las condiciones con las que el español no estuvo de acuerdo.

Mientras tanto, Santi Denia también fue descartado al tener un alto interés en dirigir a nivel de clubes y está a la espera de una oferta de un equipo de la Premier League.

