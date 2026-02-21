Alajuelense se ilusiona: esta es la cifra que debería pagar Lanús para llevarse a Santiago Van der Putten

Santiago Van der Putten es hoy uno de los nombres que mayor ilusión despierta tanto en los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense como en los seguidores del fútbol costarricense en general.

El zaguero de 22 años, que ya suma rodaje en la Selección Mayor de Costa Rica, estuvo muy cerca de convertirse en legionario en 2025, cuando el FC Barcelona mostró interés en incorporarlo a su equipo filial.

Sin embargo, la oferta formal presentada desde Cataluña estuvo muy lejos de colmar las expectativas económicas de la dirigencia rojinegra y la operación terminó cayéndose.

Lanús sigue de cerca a Van der Putten

En este contexto, Matías Sarué, jefe de scouting del Club Atlético Lanús de Argentina, sorprendió al entorno manudo al revelar que el defensor está en su radar. Durante una participación en el podcast Fútbol Neto, el dirigente mencionó de manera directa el nombre del joven central de raíces neerlandesas.

“La gran mayoría de la gente que ve fútbol en lugares como Centroamérica está buscando descubrir al nuevo Messi. Y el rol del scout es armar un buen plantel y ser competitivo. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para la institución. Entonces, a mí me encantaría traer a Santiago Van der Putten de Alajuelense. Pasaporte europeo, central de 1,86 metros, ya asentado en Selección Nacional, digo bueno, lo traigo”, afirmó el dirigente granate.

Acto seguido, Sarué matizó su entusiasmo y dejó en claro que la operación no sería sencilla en el corto plazo. “Pero traer a un costarricense a Lanús a jugar Copa Libertadores… no es tan sencillo el proceso”, agregó, dando a entender que se trata de un nombre que seduce a futuro más que de una negociación inmediata.

¿Cuánto vale Van der Putten?

Más allá de esa aclaración, no está de más preguntarse cuánto debería desembolsar el conjunto argentino si decidiera avanzar formalmente por el defensor.

Según el portal especializado Transfermarkt, Van der Putten es actualmente el jugador más valioso de toda la planilla rojinegra. Tras la conquista de la estrella 31 en el Apertura 2025, su cotización pasó de 450 mil euros a 900 mil, cifra que lo coloca por encima de compañeros como Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas (750 mil euros) y Washington Ortega (700 mil).

Van der Putten es el jugador más valioso de Alajuelense (LDA).

Sin embargo, teniendo en cuenta su proyección, su edad y que mantiene contrato con Alajuelense hasta julio de 2027, la dirigencia manuda podría sentirse en posición de exigir un monto superior a esos 900 mil euros si Lanús decide dar el paso y presentar una oferta concreta por el zaguero.