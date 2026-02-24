Es tendencia:
Erick Lonnis queda expuesto: Enrique Osses le responde sin filtro al dirigente de Saprissa en medio de la polémica arbitral

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol no se quedó callado tras las declaraciones de Erick Lonnis disparando contra el uso del VAR en Costa Rica.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Osses le respondió a Erick Lonnis.
© Gemini / Saprissa / X.Osses le respondió a Erick Lonnis.

El clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, que terminó con triunfo morado por 2-1, dejó mucha tela para cortar en el arbitraje. Desde el sector manudo apuntaron fuerte contra ciertas decisiones del árbitro Keylor Herrera que no fueron corregidas por el VAR, donde estuvo Benjamín Pineda.

En ese contexto, Erick Lonnis, directivo del Monstruo, sorprendió al fijar postura sobre la asistencia arbitral por video. “Yo quitaría el VAR. Ahora hay más polémica; mejor que sea uno el responsable. Se equivocó y ya está. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando cinco minutos para que den una decisión…”, lanzó el histórico ex guardameta.

Erick Lonnis respondió por la continuidad de esta pieza clave.

Erick Lonnis afirmó que “quitaría el VAR”.

Enrique Osses contesta sin rodeos

Este martes, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, rompió el silencio en Teletica Radio, donde además de desmentir de forma categórica cualquier injerencia de televisoras en las decisiones arbitrales, aprovechó para contestarle a Lonnis.

Con tono respetuoso pero firme, el ex árbitro chileno sentenció: “No me corresponde opinar de lo que dice el señor Lonnis, él tendrá sus razones, pero las principales ligas del mundo ocupan el VAR no solo en primera, sino en segunda, tercera y femenil”.

Osses reforzó su argumento señalando que no solo las grandes ligas europeas utilizan el sistema, sino también sus competidores de Concacaf como la MLS y la Liga MX. Además, recordó que Costa Rica fue pionera en Centroamérica en implementarlo, y que ahora Honduras y Guatemala buscan seguir sus pasos.

El mundo futbolístico va para ese sentido. Si el señor o cualquiera quiere ir en otro, está en su derecho, pero el mundo va allá”, disparó el sucesor de Horacio Elizondo en la cúpula del arbitraje costarricense.

Lo que tenemos que hacer es darle más herramientas a los árbitros para generar mayor justicia deportiva”, concluyó Osses, descartando por completo el planteo de Lonnis y dando prácticamente por zanjada la discusión sobre el futuro del VAR en Costa Rica.

Datos clave

Clásico caliente: Saprissa venció 2-1 a Alajuelense y el arbitraje de Keylor Herrera, junto al VAR de Benjamín Pineda, generó fuertes reclamos manudos.

Postura de Lonnis: El directivo morado sorprendió al pedir directamente “quitar el VAR”, argumentando que hoy genera más polémica que soluciones.

Respuesta de Fedefútbol: Enrique Osses defendió el uso del VAR, negó influencia de televisoras y remarcó que el fútbol mundial avanza hacia más tecnología arbitral.

