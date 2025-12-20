Es tendencia:
Mensaje para Saprissa: Luis Paradela revela lo que todos estaban esperando en Tibás sobre su futuro

Paradela mandó un mensaje que podría dejarlo en Saprissa tras confirmarse que no seguirá jugando en Rumania.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El delantero cubano no seguirá en Europa.
© Prensa SaprissaEl delantero cubano no seguirá en Europa.

Hace varios días, se confirmó que Luis Paradela no continuará en el Universidad Craiova de Rumania. El club no hizo uso de la opción de compra que tenía por el préstamo y desistió de los servicios del cubano, que tuvo poca participación debido a una rotura de ligamento cruzado.

Como la ficha le pertenece al Deportivo Saprissa, el delantero debe regresar a Tibás para continuar su carrera. No obstante, los rumores indican que la idea de Paradela es permanecer en Europa si le sale alguna posibilidad concreta.

Sin embargo, el último mensaje que dio el extremo izquierdo a través de una historia en su cuenta de Instagram deja entrever que volverá a Saprissa después de su travesía por Rumania.

Paradela compartió un video (reel) sobre la revancha contra Alajuelense que publicó la cuenta de Cultura Saprissa en Instagram. El delantero acompañó el posteo con dos emojis: un corazón morado y un reloj de arena. ¿Será la dulce espera de volver a Saprissa?

Los otros jugadores que tienen que volver a Saprissa

Además de la vuelta de Paradela, Saprissa tiene varios futbolistas que deben regresar en el mes de enero. Douglas Sequeira, Samir Taylor, Fabricio Alemán y Yoserth Hernández son los otros préstamos que pertenecen al Monstruo.

Tanto Sequeira como Hernández, ambos se encuentran en Sporting y tienen que volver, continuarían sus respectivas carreras en Liberia. El equipo pampero está interesado y quiere contar con los dos morados.

