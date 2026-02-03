Olimpia vs. América: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

Casi cinco años después, los caminos de Olimpia y América vuelven a cruzarse en la Copa de Campeones de la Concacaf. La serie abrirá en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el elenco de Eduardo Espinel buscará dar otro golpe histórico después de lo que fue el “Aztecazo” de 2021. Esta vez, sueñan con que tenga un final feliz.
Los campeones del fútbol hondureño quieren retornar a la senda triunfal luego de los empates 1-1 en casa de Olancho y 2-2 frente a Juticalpa por el Torneo Clausura 2026, posterior al debut con victoria 1-0 ante Génesis. Aunque deberán sobreponerse a las bajas de Jamir Maldonado y Michaell Chirinos.
Todavía más irregular fue el arranque de André Jardine y compañía en la Liga MX. Debutó igualando 0-0 con Tijuana, cayó 2-0 frente a Atlético San Luis, empató 0-0 contra Pachuca y levantó cabeza justo a tiempo, derrotando 2-0 a Necaxa. La mala noticia pasa por las ausencias de Israel Reyes, Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo.
La transmisión del encuentro para Honduras y el resto de Centroamérica estará a cargo del servicio de streaming Disney+. También se podrá ver a través de ESPN.