Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Olimpia vs. América: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

Olimpia vs. América abren en Teguicgalpa su serie por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Siga por acá el minuto a minuto del partido.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¿Quién saldrá de Tegucigalpa como vencedor?

Publicidad

Falta cada vez menos...

Los equipos salieron a la cancha tras realizar la entrada en calor. En el caso de Olimpia, luciendo el parche que hace alusión a sus dos títulos de la Concacaf.

¿Cómo quedó el último partido entre ambos?

La última vez que se vieron las caras fue el 14 de abril de 2021. Ese día, a pesar de la eliminación por la regla del gol de visitante (2-2 global), quedó grabado en la memoria de los olimpistas, pues el equipo de Pedro Troglio le ganó 1-0 a América en el Estadio Azteca con el gol de Jerry Bengtson.

El historial beneficia a los hondureños

Desde que se enfrentaron por primera vez en 1985, en el marco de la Concachampions, han disputado 6 partidos: Olimpia ganó 3, América se impuso en 2 y hubo un empate.

¡El XI de las Águilas del América!

  • Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez; Erick Sánchez y Víctor Dávila.
Publicidad

¡Alineación confirmada del León!

Estos son los XI elegidos por el técnico urguayo Eduardo Espinel.

  • Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez: Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

Olimpia llegó al Estadio Nacional

¿Quién será el árbitro de Olimpia vs. América?

El encargado de impartir justicia será el estadounidense Ismail Elfath, juez FIFA que pitó en el Mundial 2022. A su lado, estarían los líneas Corey Parker y Kyle Atkins, además del cuarto árbitro, Rosendo Mendoza.

Los responsables del videoarbitraje serán Allen Chapman (VAR) y Benjamin Whitty (AVAR-1), de Islas Caimán.

América, revolucionado por un fichaje top

Este martes, las Águilas confirmaron la llegada del mediocampista brasileño Raphael Veiga. El ex Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, no podrá hacer su debut contra Olimpia.

¿Dónde ver EN VIVO el partido en Centroamérica?

El encuentro de ida entre Olimpia y América se podrá ver por el servicio de streaming Disney+ y la señal de ESPN.

Publicidad

¿A qué hora juega Olimpia vs. América?

Según indicó la Concacaf, el pitazo inicial tendrá lugar a las 8:06 p.m. de Honduras, CDMX y el resto de Centroamérica (9:06 de Panamá).

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Olimpia vs. América!

En FCA le traemos una cobertura completa de este apasionante partido, que reune a los máximos ganadores del título de la Concacaf de sus respectivos países.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Siga el minuto a minuto de Olimpia vs. América.
© El HeraldoSiga el minuto a minuto de Olimpia vs. América.

Casi cinco años después, los caminos de Olimpia y América vuelven a cruzarse en la Copa de Campeones de la Concacaf. La serie abrirá en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el elenco de Eduardo Espinel buscará dar otro golpe histórico después de lo que fue el “Aztecazo” de 2021. Esta vez, sueñan con que tenga un final feliz.

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia

ver también

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia

Los campeones del fútbol hondureño quieren retornar a la senda triunfal luego de los empates 1-1 en casa de Olancho y 2-2 frente a Juticalpa por el Torneo Clausura 2026, posterior al debut con victoria 1-0 ante Génesis. Aunque deberán sobreponerse a las bajas de Jamir Maldonado y Michaell Chirinos.

Todavía más irregular fue el arranque de André Jardine y compañía en la Liga MX. Debutó igualando 0-0 con Tijuana, cayó 2-0 frente a Atlético San Luis, empató 0-0 contra Pachuca y levantó cabeza justo a tiempo, derrotando 2-0 a Necaxa. La mala noticia pasa por las ausencias de Israel Reyes, Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo.

La transmisión del encuentro para Honduras y el resto de Centroamérica estará a cargo del servicio de streaming Disney+. También se podrá ver a través de ESPN.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Primera vez": Concacaf confirma la noticia que Olimpia puede presumir ante el América
Honduras

"Primera vez": Concacaf confirma la noticia que Olimpia puede presumir ante el América

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia
Honduras

Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia

Olimpia suma futbolista a unas horas de enfrentar al América y así respondieron los mexicanos
Honduras

Olimpia suma futbolista a unas horas de enfrentar al América y así respondieron los mexicanos

Concacaf da veredicto a Jeaustin Campos y es golpeado de cara a la Concachampions 2026
Honduras

Concacaf da veredicto a Jeaustin Campos y es golpeado de cara a la Concachampions 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo