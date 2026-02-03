Olimpia vs. América: EN VIVO y GRATIS el partido de ida por la Concachampions 2026

En FCA le traemos una cobertura completa de este apasionante partido, que reune a los máximos ganadores del título de la Concacaf de sus respectivos países.

Según indicó la Concacaf, el pitazo inicial tendrá lugar a las 8:06 p.m. de Honduras , CDMX y el resto de Centroamérica (9:06 de Panamá).

El encuentro de ida entre Olimpia y América se podrá ver por el servicio de streaming Disney+ y la señal de ESPN .

Este martes, las Águilas confirmaron la llegada del mediocampista brasileño Raphael Veiga . El ex Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, no podrá hacer su debut contra Olimpia .

El encargado de impartir justicia será el estadounidense Ismail Elfath, juez FIFA que pitó en el Mundial 2022. A su lado, estarían los líneas Corey Parker y Kyle Atkins, además del cuarto árbitro, Rosendo Mendoza.

Desde que se enfrentaron por primera vez en 1985, en el marco de la Concachampions, han disputado 6 partidos: Olimpia ganó 3, América se impuso en 2 y hubo un empate .

La última vez que se vieron las caras fue el 14 de abril de 2021. Ese día, a pesar de la eliminación por la regla del gol de visitante (2-2 global), quedó grabado en la memoria de los olimpistas, pues el equipo de Pedro Troglio le ganó 1-0 a América en el Estadio Azteca con el gol de Jerry Bengtson .

Los equipos salieron a la cancha tras realizar la entrada en calor. En el caso de Olimpia, luciendo el parche que hace alusión a sus dos títulos de la Concacaf .

Casi cinco años después, los caminos de Olimpia y América vuelven a cruzarse en la Copa de Campeones de la Concacaf. La serie abrirá en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el elenco de Eduardo Espinel buscará dar otro golpe histórico después de lo que fue el “Aztecazo” de 2021. Esta vez, sueñan con que tenga un final feliz.

Los campeones del fútbol hondureño quieren retornar a la senda triunfal luego de los empates 1-1 en casa de Olancho y 2-2 frente a Juticalpa por el Torneo Clausura 2026, posterior al debut con victoria 1-0 ante Génesis. Aunque deberán sobreponerse a las bajas de Jamir Maldonado y Michaell Chirinos.

Todavía más irregular fue el arranque de André Jardine y compañía en la Liga MX. Debutó igualando 0-0 con Tijuana, cayó 2-0 frente a Atlético San Luis, empató 0-0 contra Pachuca y levantó cabeza justo a tiempo, derrotando 2-0 a Necaxa. La mala noticia pasa por las ausencias de Israel Reyes, Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo.

