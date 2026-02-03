Desde Honduras no olvidan y le pegan a Alajuelense por lo que pasó con Olimpia en Concacaf

En la retina del aficionado de Olimpia, no se ha olvidado al 100% aquella noche donde Alajuelense los eliminó en su casa de la Copa Centroamericana.

Los Manudos impidieron que el León llegara a la final y a la postre terminaron ganando el tricampeonato de Concacaf ante Xelajú de Guatemala.

ver también FIFA cambia de opinión y da la noticia que Denil Maldonado tanto estaba esperando

Ahora bien, desde Honduras no olvidan aquella edición de la Copa Centroamericana donde la ida el marcador 1-1, pero que estuvo marcado por incidente tras finalizar el juego.

Y es que algunos aficionados de Alajuelense atacaron el bus de Olimpia con piedras, algo que se esperaba Concacaf sancionara, pero no fue así.

En Honduras no se olvida de Alajuelense

Allan Fajardo recuerda que Concacaf no sancionó a Alajuelense después que algunos de sus aficionados atacaran bus del Olimpia en la pasada edición de la Copa Centroamericana donde la Liga se coronó tricampeón del torneo.

“En Costa Rica pueden agarrar a pedradas el bus de los rivales (Olimpia) y no pasa nada”, dijo en una reciente edición de Deportes TVC y que fue replicado por El Once HN.

Publicidad

Publicidad

ver también “Equivale a cinco”: Diego Vázquez destruye al Olimpia y dice lo que todos en Motagua piensan de los 40 títulos en Honduras

Olimpia arranca esta noche su participación en la Concachampions 2026, lo hace frente al América de México, uno de los grandes favoritos al título.

En cambio Alajuelense, espera rival de la llave que enfrenta a Real España y Los Ángeles FC, su serie arranca el 27 de febrero.

Publicidad