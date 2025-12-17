Fuera de Saprissa: Vladimir Quesada define dos salidas y otro equipo de Costa Rica se aprovecha

Este miércoles, mientras el Deportivo Saprissa ultimaba los detalles para recibir a Liga Deportiva Alajuelense en La Cueva por la final de ida de la segunda fase del Torneo Apertura 2025, el destino de dos futbolistas que pertenecen al conjunto morado quedó muy cerca de definirse lejos de Tibás.

Se trata de Yoserth Hernández y Douglas Sequeira, quienes se encontraban a préstamo en Sporting FC hasta junio de 2026. Sin embargo, la institución josefina decidió finiquitar sus contratos antes de tiempo, por lo que ambos deben regresar al club dueño de sus fichas para definir sus próximos pasos.

No se descartaba la posibilidad de que, si el defensor de 22 años y el mediocampista de 29 eran del agrado del entrenador Vladimir Quesada, continuaran en el Monstruo de cara a la próxima temporada, pero ahora todo indica que esto no será así.

Rumbo a otro equipo de Costa Rica

Es que el periodista Kevin Jiménez informó que tanto Sequeira como Hernández podrían desembarcar en un rival directo de los morados en este mismo mercado. “El Municipal Liberia está interesado en Yoserth Hernández y en Douglas Sequeira, esperan cerrarlos. Los quieren para su proyecto deportivo. En el caso de Hernández está más adelantado”, señaló el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

Queda por definirse si la transferencia se concretará en forma de préstamo o si Saprissa rescindirá su vínculo contractual. Lo que parece claro es que ninguno de los dos entrará en los planes del cuerpo técnico encabezado por Quesada ni de la dirigencia de cara al Torneo Clausura 2026, donde podrían defender el uniforme de los Coyotes.

¿Cómo les fue a los morados cedidos en Sporting?

En Sporting FC, Douglas Sequeira tuvo participación en 14 encuentros: fue titular en 12 de ellos (tres correspondientes a la Copa de Costa Rica) y sumó minutos desde el banco en dos, mientras que permaneció sin acción en siete partidos. No convirtió goles, no aportó asistencias y vio dos tarjetas amarillas.

Por su parte, Yoserth Hernández tuvo una incidencia algo mayor: el mediocampista disputó 17 partidos, acumuló 1.058 minutos, no marcó goles y brindó dos asistencias. Su producción se dio en el contexto de una campaña muy por debajo de lo esperado de Sporting, un equipo pensado para pelear en la parte alta de la tabla pero que terminó más cerca de la zona baja, cerrando el Apertura 2025 en la octava posición, con 16 puntos en 18 presentaciones.