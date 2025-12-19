Fue campeón con Saprissa, Wanchope lo limpió sin piedad y ahora Vladimir Quesada lo espera otra vez en Tibás

El Municipal Pérez Zeledón sorprendió este miércoles 19 de diciembre al anunciar la salida anticipada de tres futbolistas: Abner Hudson, Sergio Carmona… y Fabricio Alemán.

El delantero de 22 años había llegado a San Isidro de El General hace apenas cinco meses, cedido a préstamo desde el Deportivo Saprissa luego de no entrar en la consideración de Paulo Wanchope, entonces entrenador morado, de cara al Torneo Apertura 2025.

El acuerdo con los Guerreros del Sur se extendía hasta junio de 2026, pero, tras un semestre en el que apenas pudo marcar un gol en 14 partidos y nunca logró consolidarse como titular, la dirigencia decidió no continuar con el vínculo.

Fabricio Alemán vuelve a Saprissa

De esta manera, el hijo del histórico atacante Allan Alemán deberá regresar a Tibás para definir su futuro inmediato, ya que Deportivo Saprissa sigue siendo dueño de su ficha.

Si bien por rendimiento y números en el Apertura parece difícil que Vladimir Quesada le abra un espacio de cara al Clausura 2026, tampoco se puede decir que Alemán tenga la puerta completamente cerrada, considerando que su contrato con el club morado se extiende hasta 2027.

El rendimiento de Alemán como morado

Desde su irrupción en 2019 bajo la dirección de Walter “Paté” Centeno, Fabricio Alemán ha disputado 58 partidos oficiales con Saprissa, en los que marcó 6 goles, no registró asistencias y formó parte de cuatro títulos nacionales.

En su paso por Pérez Zeledón, cerró su breve ciclo con 1 gol y 1 asistencia en 14 encuentros oficiales, números que no alcanzaron para sostener su continuidad como Guerrero del Sur.