Campeón con Alajuelense advierte a Cartaginés tras la llegada de Fernán Faerron: “Lo que preocupa es…”

Cartaginés está decidido a pelear por el título en el Torneo Clusura 2026. Después de hacer una buena campaña el semestre pasado, que culminó en semifinales, los ahora dirigidos por Amarini Villatoro se reforzaron acorde a ese objetivo y dieron un golpe sobre la mesa al hacerse con los servicios de Fernán Faerron.

El zaguero de 25 años fue uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes. Pero, finalmente, acordó seguir jugando en el país por seis meses más antes de dar el salto a un equipo de la Segunda División de España, según confirmó el representante de Faerron.

Campeón con Alajuelense advierte a Cartaginés sobre Faerron

El carácter volátil de Fernán Faerron es uno de los aspectos que inquieta al exjugador Bernarl Mullins, campeón de la Concacaf con Cartaginés en 1994 y también monarca del fútbol nacional con Liga Deportiva Alajuelense en las temporadas 1995-96 y 1996-97.

“Es un jugador de experiencia que le puede aportar al Cartaginés porque tiene experiencia en lo nacional e internacional. Lo que preocupa es el carácter, uno no sabe en qué momento pueda dejar al equipo con diez hombres, pero en sí la llegada de él es buena, solo preocupa su carácter y su forma de hacer polémicas en los partidos“, le comentó a La Teja.

Mullins también se refirió al recordado cruce entre Faerron y uno de los referentes del equipo Blanquiazul, Johan Venegas, desactivándolo por completo: “Ha pasado otras veces que un jugador se pelea con otro y luego se encuentran en otro equipo, entonces los jugadores son profesionales y maduros y por eso no debería haber problemas, y lo que pasó hace dos años o tres lo van a dejar ahí para ayudar a Cartaginés, ya que esa acusación en su momento no pasó a más, o eso es lo que uno cree”.

“Primero, ya Johan tuvo que saberlo, entonces él tuvo que haberlo hablado en junta directiva y debió hablarlo con Faerron para decirle lo mismo, que estaba Johan Venegas. A ambos tienen que decirles que deben luchar por Cartaginés y que se entiendan dentro de la cancha. Generalmente, en otros tiempos siempre se hablaba anteriormente en caso de que haya pasado algún problema para que transcurra todo normal”, cerró el recordado ex delantero de 52 años.