Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Es el momento”: Luis Paradela recibe la sentencia que sella su destino en Europa mientras Saprissa espera por él

Desde la directiva de la Universitatea Craiova de Rumania respondieron sobre el futuro del atacante cubano Luis Paradela.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Luis Paradela recibe la sentencia que marca su futuro.
© U. Craiova.Luis Paradela recibe la sentencia que marca su futuro.

El futuro de Luis Paradela está cada vez más cerca de definirse. El periodista Kevin Jiménez informó el pasado miércoles que la Universitatea Craiova, club rumano donde milita el cubano cedido a préstamo por el Deportivo Saprissa, “ya comunicó que no hará efectiva la opción de compra por Luis Paradela.

Sin embargo, esto no significa un regreso inmediato a Tibás, ya que el deseo del atacante es continuar su carrera en Europa y, además, su elevado salario sería difícil de asumir para los morados.

Fue campeón con Saprissa, Wanchope lo limpió sin piedad y ahora Vladimir Quesada lo espera otra vez en Tibás

ver también

Fue campeón con Saprissa, Wanchope lo limpió sin piedad y ahora Vladimir Quesada lo espera otra vez en Tibás

De todos modos, la directiva del Monstruo no pierde la esperanza de recuperar a un futbolista que fue pieza clave en el último tetracampeonato bajo la dirección de Vladimir Quesada.

“Ahora es el momento de trazar un límite”

Hasta ahora, nadie en el club rumano había confirmado oficialmente la información respecto a la negativa de hacer uso de la opción de compra. Esto cambió este viernes, cuando Sorin Cârțu, presidente honorario de la U. Craiova, fue consultado por la prensa local sobre el futuro de Paradela, junto al de otros tres futbolistas cuyo destino también es incierto.

Luis Paradela saldría de la U. Craiova (Universitatea Craiova).

Luis Paradela saldría de la U. Craiova (Universitatea Craiova).

Aunque evitó dar nombres concretos, el jerarca dejó claro que lo que se viene comentando no está lejos de la realidad. “Vi lo de Paradela… Habrá análisis, se trazará un límite, ahora es el momento de trazar un límite para lo que se quiera hacer. No se puede olvidar que tenemos un objetivo muy importante: ganar el campeonato”, declaró en Liga Digisport. Estas palabras dejan entrever que el ciclo del cubano en Rumania estaría llegando a su fin.

Publicidad

Saprissa a la expectativa…

Así, el futuro de Paradela en el fútbol rumano parece prácticamente sellado, aunque todavía queda por verse si en los próximos días podrá encontrar una nueva opción para seguir en Europa, que es su prioridad personal.

Vladimir Quesada rompe el silencio y le contestó a directivo de Alajuelense antes de la final

ver también

Vladimir Quesada rompe el silencio y le contestó a directivo de Alajuelense antes de la final

Desde Tibás, Erick Lonnis ya adelantó que el club no le cerrará las puertas a esa aspiración, aunque no será sencillo encontrar un postor. Paradela viene de atravesar una dura etapa marcada por una lesión grave: rotura de ligamento cruzado, cirugía incluida y cerca de ocho meses fuera de las canchas.

Publicidad

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    La Inteligencia Artificial predice al campeón de El Salvador
    El Salvador

    La Inteligencia Artificial predice al campeón de El Salvador

    ¿Cómo se define la final entre Firpo y Alianza en caso de empate?
    El Salvador

    ¿Cómo se define la final entre Firpo y Alianza en caso de empate?

    Firpo vs. Alianza: ¿a qué hora y cómo ver la final?
    El Salvador

    Firpo vs. Alianza: ¿a qué hora y cómo ver la final?

    Equipos de la Liga Nacional ponen freno a decisión de Luis Fernando Tena
    Guatemala

    Equipos de la Liga Nacional ponen freno a decisión de Luis Fernando Tena

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo