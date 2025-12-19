“Es el momento”: Luis Paradela recibe la sentencia que sella su destino en Europa mientras Saprissa espera por él

El futuro de Luis Paradela está cada vez más cerca de definirse. El periodista Kevin Jiménez informó el pasado miércoles que la Universitatea Craiova, club rumano donde milita el cubano cedido a préstamo por el Deportivo Saprissa, “ya comunicó que no hará efectiva la opción de compra por Luis Paradela”.

Sin embargo, esto no significa un regreso inmediato a Tibás, ya que el deseo del atacante es continuar su carrera en Europa y, además, su elevado salario sería difícil de asumir para los morados.

De todos modos, la directiva del Monstruo no pierde la esperanza de recuperar a un futbolista que fue pieza clave en el último tetracampeonato bajo la dirección de Vladimir Quesada.

“Ahora es el momento de trazar un límite”

Hasta ahora, nadie en el club rumano había confirmado oficialmente la información respecto a la negativa de hacer uso de la opción de compra. Esto cambió este viernes, cuando Sorin Cârțu, presidente honorario de la U. Craiova, fue consultado por la prensa local sobre el futuro de Paradela, junto al de otros tres futbolistas cuyo destino también es incierto.

Luis Paradela saldría de la U. Craiova (Universitatea Craiova).

Aunque evitó dar nombres concretos, el jerarca dejó claro que lo que se viene comentando no está lejos de la realidad. “Vi lo de Paradela… Habrá análisis, se trazará un límite, ahora es el momento de trazar un límite para lo que se quiera hacer. No se puede olvidar que tenemos un objetivo muy importante: ganar el campeonato”, declaró en Liga Digisport. Estas palabras dejan entrever que el ciclo del cubano en Rumania estaría llegando a su fin.

Saprissa a la expectativa…

Así, el futuro de Paradela en el fútbol rumano parece prácticamente sellado, aunque todavía queda por verse si en los próximos días podrá encontrar una nueva opción para seguir en Europa, que es su prioridad personal.

Desde Tibás, Erick Lonnis ya adelantó que el club no le cerrará las puertas a esa aspiración, aunque no será sencillo encontrar un postor. Paradela viene de atravesar una dura etapa marcada por una lesión grave: rotura de ligamento cruzado, cirugía incluida y cerca de ocho meses fuera de las canchas.