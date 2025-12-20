La novela del nuevo equipo de Tomás Rodríguez tiene lugar para un capítulo más. Mientras todo parecía indicar que su llegada al Olimpia de Paraguay era un hecho, una inesperada decisión del Sporting San Miguelito podría dar marcha atrás en las negociaciones.

La postura del equipo panameño siempre fue la de poner a Rodríguez en el Deportivo Saprissa. Sin embargo, la disputa la ganó el delantero panameño junto a su entorno tras presionar para mantenerse en Sudamérica.

¿Por qué Tomás Rodríguez todavía no llega a Olimpia?

Se creía que el Sporting San Miguelito no iba a poner trabas en las conversaciones, pero la última información que llega desde Panamá puede cambiar todo. Según informó el periodista Chepe Bomba, el conjunto de la LPF “estaría pidiendo una oferta loca al Olimpia“.

ver también Refuerza a un rival directo: se confirma una nueva salida en Saprissa en medio de la final con Alajuelense

En varias ocasiones, las negociaciones se terminan por decisiones que no estaban habladas de antemano. Por este motivo, la situación de Tomás Rodríguez podría cambiar si Olimpia decide no aceptar la nueva oferta que mencionó el periodista panameño.

De todas maneras, José Miguel Domínguez sostiene que “se espera que todo llegue a buen puerto este sábado, debido a la buena camaradería y comunicación entre los clubes en cuestión“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La operación se haría a través de un préstamo por un año con la opción de comprarlo cuando finalice dicha cesión. Por el momento, Saprissa espera por la decisión final de Olimpia ante este nuevo escenario.