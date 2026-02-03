Concacaf da veredicto a Jeaustin Campos y es golpeado de cara a la Concachampions 2026

Concacaf, antes del inicio de la máxima competición de clubes de este 2026, la Concachampions, ha tomado una nueva determinación que explica el panorama de cada uno de los equipos.

La confederación dio a una notificación a cada uno de los clubes que participa del torneo y el que no salió tan bien parado es el Real España de Jeaustin Campos.

¿Cuál es el veredicto que Concacaf le da a Jeaustin Campos?

A través de sus redes sociales, Concacaf publicó su más reciente ranking de clubes de Centroamérica y dejó a La Máquina como el último clasificado de Honduras.

Esto por debajo de Olimpia (puesto 32) Marathón (puesto 57) y Motagua (puesto 61), estos dos últimos ni están clasificados a la Concachampions 2026.

Peor aún cuando encontramos que de los equipos clasificados por parte de Centroaméroca, Real España (puesto 64) es el peor ubicado.

Los otros tres clasificados que están por encima son Club Xelajú, Club Olimpia y LD Alajuelense.

Real España enfrenta a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Concachampions, el partido de ida está programado para el 17 de febrero.

Real España está por debajo de Marathón y Motagua, dos equipos que no clasificaron a la Concachampions.