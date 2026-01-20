“Me da pena”: el nuevo presidente de Saprissa revela lo que está ganando en el club y nadie lo puede creer

A Roberto Artavia le tocó asumir la presidencia de la Junta Directiva del Deportivo Saprissa en uno de los momentos más convulsos para el club morado de los últimos años.

El sucesor de Juan Carlos Rojas llegó al máximo cargo institucional con un equipo que arrastra más de un año sin títulos y con una coyuntura financiera delicada, marcada por deudas de larga data que también ayudan a explicar la irregularidad deportiva reciente.

¿Cuánto le paga Saprissa?

En ese contexto, el flamante jerarca del Monstruo brindó una entrevista a Columbia Deportiva, donde el periodista Yashín Quesada tocó una fibra sensible al consultarle directamente: ¿cuánto le paga Saprissa?

Lejos de esquivar la pregunta, Artavia respondió con una franqueza que sorprendió: percibe exactamente lo mismo que su antecesor, aunque se trata de una cifra muy inferior a la que reciben jerarcas de otros clubes del país.

El Doctor Roberto Artavia, nuevo presidente morado (Saprissa).

“Me van a pagar exactamente lo mismo que le pagaban a Juan Carlos Rojas. No quiero mencionar cifras porque me da pena, pero me da pena en las dos direcciones: si comparo a Saprissa con otras juntas directivas o con otro trabajo, lo que me están pagando es una fracción sumamente pequeña”, sentenció el presidente, dejando en evidencia el debilitado estado de las arcas moradas.

Artavia aclaró que la compensación no representa un cambio en su situación personal. “Esto no cambia mi vida. Lo discutimos y llegamos a la conclusión de mediar un pago: ellos aseguran que tengo una responsabilidad, un tiempo y cuentas que rendir; y de mi lado les digo que le voy a tener que dedicar tiempo. Esta semana reprogramé cosas para estar aquí, y ese tiempo lo estoy perdiendo de mi vida profesional”, explicó.

“Me compensan una pequeña fracción de hecho. No es un salario, es una dieta de junta directiva, manejada bajo todos los principios de ley. Yo puse dos condiciones para entrar a Saprissa: nunca quiero que me digan que estoy en deuda con Hacienda y la Caja, y que todo lo demás se maneje con integridad y transparencia total”, concluyó Artavia, en una declaración que expone con crudeza el complejo momento institucional del club tibaseño.