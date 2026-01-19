Saprissa le abre las puertas: futbolista se quiere ir y solo falta el “ok” de su nuevo club

El Deportivo Saprissa continúa atravesando días movidos, no solo por el arranque del Clausura 2026, sino también por decisiones importantes a nivel de planilla. En medio de un contexto de presión deportiva y ajustes internos, en Tibás están dispuestos a tomar determinaciones que marquen el rumbo del grupo.

¿Cuál es el futbolista que quiere irse de Saprissa?

En ese escenario, salió a la luz una situación que involucra directamente a Gerson Torres. Según informó el periodista Josué Quesada, el mediocampista tiene la intención de salir de Saprissa, pese a que mantiene contrato vigente hasta finales del 2026.

De acuerdo con la información, desde el club morado no pondrían trabas a su salida. Incluso, estarían dispuestos a rescindir el contrato si el propio jugador lo solicita formalmente, una señal clara de que la dirigencia no pretende retenerlo contra su voluntad.

La razón por la que la salida aún no se concreta tiene nombre y apellido: Club Sport Herediano. Gerson Torres estaría esperando el visto bueno del Team para cerrar su llegada y concretar el movimiento en este mismo mercado de fichajes.

Si Herediano termina de dar el aval y se arreglan los detalles finales, el futbolista pasaría directamente de Tibás a Heredia, en una transferencia que no pasaría desapercibida entre dos rivales directos del campeonato nacional.

Por ahora, el desenlace está en pausa, pero la postura de Saprissa es clara: las puertas están abiertas. Solo resta que el nuevo club diga “ok” para que el movimiento se haga oficial y Gerson Torres cambie de camiseta en pleno mercado.