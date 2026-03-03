Sebastián Acuña no está solo: Hernán Medford lidia con seis bajas que complican a Saprissa en el Clausura 2026

La enfermería morada empieza a abarrotarse. Este martes, el Deportivo Saprissa confirmó el peor escenario posible respecto a la lesión de Sebastián Acuña, quien sufrió una ruptura del menisco de la rodilla derecha.

El mediocampista de 23 años deberá someterse a una artroscopia, lo que lo dejará fuera del equipo por un tiempo considerable. Sin embargo, Acuña no es el único jugador de Saprissa que está ausente en este tramo crítico del Torneo Clausura 2026, ya que cinco de sus compañeros también se encuentran fuera de acción.

Las otras bajas del Monstruo

-Joseph Mora

El lateral izquierdo de 33 años sufrió una lesión muscular en el empate 0-0 ante Cartaginés por la fecha 4 del campeonato. Después de perderse un partido, Mora volvió a la acción en la victoria 2-1 ante San Carlos, pero se resintió de la misma dolencia y desde entonces ha estado ausente en los últimos tres partidos del Monstruo.

Joseph Mora arrastra una lesión muscular (Saprissa).

-Fidel Escobar

El volante panameño sufrió una hernia en la parte inferior de la espalda y debió someterse a un tratamiento de rehabilitación que le impidió sumar minutos en lo que va del 2026.

Fidel Escobar se recupera de una hernia (Saprissa).

Afortunadamente para Hernán Medford, el “Comandante” ya cuenta con el alta médica y, una vez que culmine su proceso de readaptación física, podrá estar nuevamente disponible.

-Deyver Vega

El experimentado extremo de Saprissa no juega desde 2025. Después de superar una nueva artroscopia en la rodilla, que le ha traído complicaciones en el último tiempo, Deyver ya está en la fase final de su recuperación. En Tibás esperan contar con sus servicios en breve para reforzar el ataque del equipo.

Deyver Vega está cerca de volver (Saprissa).

-Óscar Duarte

Una baja importante que se prolongará hasta el final de la temporada. El zaguero de 36 años sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante la final del Apertura 2025 ante Alajuelense y sigue en proceso de rehabilitación, lo que le impide participar en el Clausura 2026.

Duarte no jugará hasta la próxima temporada (Saprissa).

-Newton Williams

Al igual que Duarte, el delantero panameño sufrió una rotura de ligamentos en julio de 2025. Aunque se espera que Williams esté listo para la recta final del Clausura 2026, el cuerpo técnico ha decidido no inscribirlo en el torneo y permitir que se recupere a su ritmo, confiando en poder contar con él en la segunda mitad del año.

Newton Williams no está inscripto en el Clausura (Saprissa).

En síntesis

-Sebastián Acuña sufrió una ruptura del menisco y será operado.

-Joseph Mora se encuentra fuera por una lesión muscular desde la fecha 4 del campeonato.

-Fidel Escobar ya tiene el alta médica, pero aún está en proceso de readaptación. Deyver Vega, tras una artroscopia, está en la fase final de su recuperación.

-Óscar Duarte y Newton Williams están fuera por rotura de ligamentos cruzados, con recuperación hasta la segunda mitad del año.