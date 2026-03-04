Alejandro Bran no se esconde y dice lo que pocos se animan sobre el camerino de Alajuelense: “Hablamos cara a cara”

Tras el triunfo (2-0) ante Cartaginés, Alejandro Bran habló con franqueza sobre el momento que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense. El mediocampista reconoció que el equipo venía golpeado por los resultados y por situaciones poco comunes dentro del vestuario, pero aseguró que el grupo decidió afrontar el problema de frente para buscar una reacción en el torneo.

Bran explicó que los jugadores tuvieron conversaciones directas entre ellos para aclarar el ambiente y fortalecer la unión del plantel, dejando claro que el equipo asumió la responsabilidad y que ahora la mentalidad está puesta en encarar la segunda vuelta partido a partido.

¿Qué dijo Alejandro Bran sobre el camerino de Alajuelense?

Alejandro Bran valoró el triunfo ante Cartaginés y destacó la unión del grupo en un momento importante del torneo. El mediocampista señaló que tanto el equipo como el cuerpo técnico se mantuvieron unidos tras atravesar una situación poco común, lo que fortaleció al plantel.

Alejandro Bran – Alajuelense

“Como equipo y como camerino estábamos unidos en todo momento, veníamos de pasar una situación que no es común”, comentó Alejandro Bran en zona mixta.

“Pero como personas grandes creo que hemos tenido nuestras reuniones cara a cara y sabíamos que hoy teníamos que ir por todo porque así será toda esta segunda vuelta, partido a partido para poder meternos en zona de clasificación“, sentenció.

Datos claves

