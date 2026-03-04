José Francisco Molina recibe duro señalamiento en su llegada a la Selección Honduras y le hacen esta sugerencia

La llegada de José Francisco Molina a la Selección de Honduras generó gran expectación en la prensa que mira con entusiasmo el proyecto que emprenderá el fútbol hondureño con el español de la mano.

Sin embargo, esa misma emoción no es transmitida por el estratega español, quien se mostró esquivo y de pocas palabras durante la conferencia de prensa, situación que ya fue cuestionada.

El periodista Jimmy Rodríguez de Deportes TVC lamentó las pocas emociones que Molina transmite, por lo que espera que dentro del camerino de La H pueda transmitirle más a los futbolistas.

“(José Francisco) Molina fue muy escueto, de pocas palabras. Transmite pocas emociones, las cosas que dice son correctas al ser un tipo serio, pero siento que debería transmitir más entusiasmo. Espero que a lo interno transmita un poco más para el jugador”, aseguró.

Rodríguez también consideró que el entrenador no parece estar contento de estar en Honduras, al mismo tiempo recordó el incómodo momento que vivió al no quitarse el saco para ponerse la camisa de la selección.

“No siento que esté muy contento de estar aquí. Siento que el tipo no es mucho de las conferencias. Espero que sepa mucho del fútbol, de seleccionar y de scouting”.

El debut de Molina

José Francisco Molina debutará como DT de la Selección de Honduras el próximo 31 de marzo en Leganés, España contra su similar de Perú.

El director deportivo Francis Hernández detalló que la convocatoria saldrá el próximo 20 de marzo y el 23 del mismo mes viajarán a España para tener la concentración hasta el día del partido.