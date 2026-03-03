Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense suma más bronca: nuevo audio del VAR respalda la decisión que favoreció a Saprissa

La Comisión de Arbitraje publicó un nuevo audio del VAR que valida la anulación de un penal en contra de Saprissa y reavivó el enojo de Alajuelense.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
El VAR le da la derecha a Saprissa.
© Gemini.El VAR le da la derecha a Saprissa.

La tensión arbitral no baja en el fútbol nacional. Después del Clásico Nacional, en la Liga Deportiva Alajuelense ya existía molestia por los audios del VAR que respaldaron decisiones polémicas que, a criterio rojinegro, beneficiaron a Saprissa. Ahora, un nuevo episodio vuelve a encender el debate.

La Comisión de Arbitraje reveló este martes los audios de varias jugadas del fin de semana, entre ellas una acción clave en el duelo entre Guadalupe y Saprissa: un posible penal por mano de Pablo Arboine que finalmente no fue sancionado.

El VAR respaldo a Saprissa

Corría el minuto 45 cuando se revisó una acción en el área guadalupana. Los reclamos apuntaban a una supuesta mano de Arboine, pero el árbitro dejó seguir y el VAR analizó la secuencia.

Desde la sala VOR se escuchó claramente el criterio aplicado: “Necesito ver una posible mano. Viene la pelota, le pega en el muslo y luego le da en la mano, va de muslo a mano, chequeo completo, entonces”.

La conclusión fue que el balón impactó primero en el muslo del defensor y luego en su mano, lo que según el reglamento no constituye penal. La Comisión respaldó la decisión arbitral y la calificó como correcta.

Más combustible para la polémica

La regla establece que cuando el balón rebota en una parte del cuerpo del propio jugador antes de impactar en la mano, no debe sancionarse infracción. Bajo ese criterio, la jugada fue bien resuelta. Sin embargo, el contexto no ayuda. En Alajuelense aún persiste el malestar por decisiones anteriores que también fueron ratificadas por el VAR en el clásico ante Saprissa.

Publicidad
Sebastián Acuña no está solo: Hernán Medford lidia con seis bajas que complican a Saprissa en el Clausura 2026

ver también

Sebastián Acuña no está solo: Hernán Medford lidia con seis bajas que complican a Saprissa en el Clausura 2026

Este nuevo audio no involucra directamente a la Liga, pero sí vuelve a colocar a Saprissa en el centro de decisiones arbitrales que generan discusión. El reglamento habla. El VAR respalda. Pero la polémica sigue viva.

Datos Claves

  • La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR tras el partido entre Guadalupe y Saprissa.
  • El defensa Pablo Arboine no fue sancionado por una mano al rebotar primero en su muslo.
  • Alajuelense mantiene su molestia por decisiones del VAR que beneficiaron a Saprissa en el Clásico.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lonnis se adelanta al mercado: Saprissa apunta a la joya de un rival directo
Deportivo Saprissa

Lonnis se adelanta al mercado: Saprissa apunta a la joya de un rival directo

El polémico filazo de Mauricio Wright a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El polémico filazo de Mauricio Wright a Alajuelense

Guadalupe vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver hoy el partido
Deportivo Saprissa

Guadalupe vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver hoy el partido

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo