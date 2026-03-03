Alajuelense suma más bronca: nuevo audio del VAR respalda la decisión que favoreció a Saprissa

La tensión arbitral no baja en el fútbol nacional. Después del Clásico Nacional, en la Liga Deportiva Alajuelense ya existía molestia por los audios del VAR que respaldaron decisiones polémicas que, a criterio rojinegro, beneficiaron a Saprissa. Ahora, un nuevo episodio vuelve a encender el debate.

La Comisión de Arbitraje reveló este martes los audios de varias jugadas del fin de semana, entre ellas una acción clave en el duelo entre Guadalupe y Saprissa: un posible penal por mano de Pablo Arboine que finalmente no fue sancionado.

El VAR respaldo a Saprissa

Corría el minuto 45 cuando se revisó una acción en el área guadalupana. Los reclamos apuntaban a una supuesta mano de Arboine, pero el árbitro dejó seguir y el VAR analizó la secuencia.

Desde la sala VOR se escuchó claramente el criterio aplicado: “Necesito ver una posible mano. Viene la pelota, le pega en el muslo y luego le da en la mano, va de muslo a mano, chequeo completo, entonces”.

La conclusión fue que el balón impactó primero en el muslo del defensor y luego en su mano, lo que según el reglamento no constituye penal. La Comisión respaldó la decisión arbitral y la calificó como correcta.

Más combustible para la polémica

La regla establece que cuando el balón rebota en una parte del cuerpo del propio jugador antes de impactar en la mano, no debe sancionarse infracción. Bajo ese criterio, la jugada fue bien resuelta. Sin embargo, el contexto no ayuda. En Alajuelense aún persiste el malestar por decisiones anteriores que también fueron ratificadas por el VAR en el clásico ante Saprissa.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Acuña no está solo: Hernán Medford lidia con seis bajas que complican a Saprissa en el Clausura 2026

Este nuevo audio no involucra directamente a la Liga, pero sí vuelve a colocar a Saprissa en el centro de decisiones arbitrales que generan discusión. El reglamento habla. El VAR respalda. Pero la polémica sigue viva.

Datos Claves

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR tras el partido entre Guadalupe y Saprissa .

reveló los audios del VAR tras el partido entre . El defensa Pablo Arboine no fue sancionado por una mano al rebotar primero en su muslo .

no fue sancionado por una mano al rebotar primero en su . Alajuelense mantiene su molestia por decisiones del VAR que beneficiaron a Saprissa en el Clásico.