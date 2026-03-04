“Gracias a Francis Hernández”: Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal

Francis Hernández quedará en la historia de España como el hombre que convenció a Lamine Yamal para que jugara con La Roja y no por Marruecos, país del que también era elegible.

En ese contexto, el entrenador de España Luis de la Fuente dedicó unas palabras al ahora director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) a quien hasta aseguraron hay que hacerle una calle en Madrid.

“Cuéntanos más de Francis Hernández, porque hay que hacerle una calle en Madrid”, comenzó diciendo Julio Maldini durante el podcast Despejados.

Ante la consulta, el estratega español inmediatamente respondió sin dudar sobre la gestión de Hernández durante su paso como encargado de las selecciones menores en España.

“Gracias a la gestión de Francis Hernández, Lamine hoy está jugando con nosotros. Se le planteó a Lamine, siendo muy joven, tanto a él como a su familia. Estuvo Francis Hernández, que era el responsable de todas las categorías inferiores de la RFEF. Le gustó el proyecto y decidió jugar con nosotros”, contó de la Fuente.

El reto Keyrol Figueroa

Entre tanto, Francis Hernández enfrenta en Honduras un reto similar con Keyrol Figueroa, futbolista que ha jugado para las selecciones menores de Estados Unidos, pero sigue siendo elegible para La H.

Se estima que Hernández viaje a Europa en abril para hacer visorias de los futbolistas que están en el radar de la Selección de Honduras, pero que nacieron en otros países.