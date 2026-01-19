Ni Jeaustin Campos ni Guimaraes: Saprissa tiene en carpeta a este entrenador para reemplazar a Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de sus arranques más incómodos en los últimos torneos. Tras la derrota ante Herediano, el conjunto morado sigue sin ganar en las dos primeras fechas del Clausura 2026, un escenario que encendió las alarmas en Tibás y volvió a poner en el centro de la discusión la continuidad de Vladimir Quesada.

La presión de la afición es total. En redes sociales y en el entorno del club, los pedidos por un cambio en el banquillo se multiplicaron, y desde la institución ya analizan seriamente esa posibilidad, conscientes del desgaste que vive el actual proceso.

En medio de ese escenario comenzaron a circular nombres. Los más mencionados fueron Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes. El primero aparece como una opción viable luego de que Saprissa y el entrenador arreglaran sus diferencias judiciales, lo que lo vuelve nuevamente elegible desde el punto de vista legal. El segundo, en cambio, parece más lejano, luego de haber manifestado públicamente que no tiene intención de volver a dirigir en Costa Rica.

¿Quién podría ser el nuevo entrenador de Saprissa?

Sin embargo, la sorpresa llegó desde adentro. El periodista Josué Quesada reveló que en la carpeta del club aparece un nombre que pocos esperaban, pero que genera consenso interno: Gilberto “Tuma” Martínez.

Tuma Martínez podría ser el DT de Saprissa.

El exdefensor e ídolo morado dirige actualmente la categoría U-17 de Saprissa y, además, formó parte del cuerpo técnico de Vladimir Quesada, lo que le permite conocer a fondo la estructura del club y el día a día del primer equipo.

Según Quesada, dentro de la institución el concepto sobre su trabajo es muy alto: “Todos en Saprissa hablan de lo bueno que es como entrenador”, afirmó. La opción de Gilberto Martínez representa una apuesta distinta: una solución de la casa, con identidad saprissista y conocimiento del entorno, en un momento donde el club busca estabilidad y respuestas rápidas.